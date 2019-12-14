人民幣跳升但業界警惕特朗普的聖誕禮物是空盒子

北京與華盛頓周五達成第一階段貿易協議的消息提振市場信心，繼華爾街股市大幅上升後，中國人民幣昨天13日也出現跳升。不過，業界仍然警惕特朗普這個聖誕禮物是個空盒子。

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路透社發自上海的報道，美國可能對中國輸美商品部分降低關稅的消息提振市場情緒，導致13日離岸和在岸人民幣均大幅反彈，勁升至8月初的高位。人民幣兌美元即期報6.9890元。

該報道綜合分析指出，如果中美能真正落實第一階段協議，人民幣仍有一定升幅。德商銀行駐新加坡經濟學家周浩表示，“市場多數時候都過於樂觀。人民幣在7元附近差不多了。一位交易員稱，人民幣漲得太快，年底臨近，逢低購彙反而不少，後面還是要看客盤的反應，還有中美具體的本內容也還要看，“即便簽了也不一定一勞永逸。”

人民幣兌美元即期周五早盤一度跳升超700點，並觸及近四個半月新高至6.9570元，但隨後逢低“購彙”出手，升幅收窄。

荷蘭合作銀行亞太區高級策略師艾弗里（Michael Every）表示，需要更多文本的細節，然後雙方簽字、交付實施；但目前不能排除不確定性，特朗普仍可能認為中國是脫離他“偉大協議”的壞人。 他說，特朗普的表態，好比“他們已經多次答應過給我們禮物，而且每次打開都是空盒子。”