姆努欽：特朗普連任形勢大好 第二階段貿易協議或分階段進行

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在周六表示，美中第二階段貿易談判可能會分階段進行，但目前還尚未確定。而就在美中兩國於周五宣布達成第一階段貿易協議的當天，特朗普總統告訴媒體稱，雙方將立即啟動第二階段協議談判。

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正在出席多哈論壇的姆努欽在當天接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時談到，“我們預計第一階段協議將於明年1月開始施行，隨後我們將着手應對第二階段（協議問題）。”他並指出，有關美中兩國此次達成第一階段協議的具體文本或記事表將於周六或周日被公布，此前雙方要對協議的措辭進行審議。姆努欽強調，“最重要的是，我們應保證第一階段協議在實施時配有執行契約，這也包含在協議內容中。然後我們可以就第二階段（協議）展開談判”。

針對外界有關第二階段協議的談判進程預期，姆努欽還介紹稱，“第二階段中還有很多重要問題應得到處理，因此也許到時會有一個第二階段A，第二階段B和第二階段C的構成”。他說，“我們等着看”。此外，姆努欽重申，與中方達成的協議是為了幫助兩國在未來數年中，實現一個更為對等的貿易關係。他認為，這一協議對於全球經濟增長來說是非常有益的事情。在大會上，他還不忘提出美國當下是全球經濟增長的佼佼者，而相比之下歐洲和亞洲的經濟發展則正在降速。

採訪中，記者向他提問此次與中國達成的貿易協議是否會幫助特朗普2020年選戰的問題時，姆努欽則回應表示，“近乎無論什麼發生，總統都將取得連任。因為他建造了一個令人難以置信的經濟形勢，他還專註於國家安全問題”。另就美國針對伊朗制裁的話題，他堅持美方所採用的制裁正在生效，並指其減少了德黑蘭方面贊助華盛頓眼中外國“恐怖勢力”的能力。姆努欽不認為美國對他國所採取的制裁措施，會影響到美元作為全球儲備金的地位，並直言“（經濟）制裁的意義就是動用武力的替代品。”

北京方面，正在斯洛文尼亞訪問的中國國務委員兼外長王毅認為，美中達成協議對所有人都是好消息，為全球貿易提供穩定性，亦有助加強環球經濟的信心，但他指兩國仍然有很多問題需要解決。王毅強調，中方從來都不認為加征關稅是正確方法，因為貿易戰不會有贏家，又說中國反對貿易保護主義。

值得一提的是，在美中宣布達成第一階段貿易協議當天，特朗普就告訴媒體稱，中方希望立即與美方就第二階段貿易協議展開談判，其對此也加以支持。但在當晚北京方面召開的記者會上，就相關問題，中國財政部副部長廖岷則回答稱，“關於下階段磋商，我作一點回應。第二階段的磋商，將取決於第一階段協議的落實情況。”他說，“有關後續磋商什麼時候開始，什麼時候進行，目前都有待雙方工作層繼續商量。”

同樣就美中第二階段談判的前景，摩根大通董事長兼首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）在日前舉行的商業圓桌會議(Business Roundtable)活動上分析稱，“我個人認為將達成第一階段協議。”他並補充稱，雖然對雙方就“第一階段”協議的實現感到樂觀，但也說“在那之後很難通過談判達成真正的協議。”