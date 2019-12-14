德國球星厄齊爾發推涉及新疆問題 引發中國網民憤怒足協回應

德國足球明星梅蘇特·厄齊爾（Mesut Özil）周五在社交媒體上為中國維吾爾穆斯林發聲，並譴責穆斯林國家對維吾爾人遭受的迫害保持沉默。他的相關評論因採用“東突厥斯坦”旗幟為背景，這一消息被中國媒體報道後，隨即引發了官媒及網民對他地憤怒聲討。

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效力於英超阿森納隊的前德國國腳厄齊爾分別在推特和Instagram上發文，談及了在近期引發巨大爭議的中國新疆“再教育營”政策，以及針對迫害維吾爾等當地穆斯林少數民族的指控。他在相應的社交媒體更新中，用土耳其語在“東突厥斯坦”旗幟作為背景的圖片中發文，批評新疆穆斯林被嚴重打壓及迫害，並稱“《古蘭經》被烈火焚毀，伊斯蘭的學校成為禁忌，穆斯林學者被屠殺殆盡，我們的兄弟正被送進集中營，中國的男人搬進了他們的家中，我們的姐妹們被迫與中國男人結婚……”。此外，他還表達出對其他世界上穆斯林國家就該事件一直噤聲的不滿，並稱，多年後“我們的兄弟姐妹有關這段痛苦日子的回憶將不是壓迫者的酷刑，而是他們穆斯林兄弟的沉默”。

厄齊爾在中國大陸被屏蔽的推特和Instagram上發表的相關言論，經中方媒體報道和部分轉載後隨即引起中國網民和媒體地強烈反應。《中國日報》發表評論稱：“分裂在中國輿論場上是不可觸碰的紅線，先後有多位名人觸雷，但厄齊爾沒有看到前車之鑒，還是沒能管住自己的嘴，他有必要為此付出代價。中國的底線不容挑戰，無論什麼星都不能觸碰。”

《環球時報》則指厄齊爾“支持新疆分裂勢力的言論，妄稱新疆為‘東突厥斯坦’，傳播新疆分裂勢力編造的無恥謠言，並對新疆去極端化政策大加抹黑，呼籲干涉中國內政。”該報主編胡錫進也在微博上髮長文提出，“看到很多中國網友都在譴責厄齊爾，球迷們對他粉轉黑，我覺得這些實在是他自找的。相信這件事也會影響厄齊爾所在的阿森納隊在中國球迷眼中的形象。”他寫道，“同時老胡也想說，這個厄齊爾肯定挺淺薄的，不定受了什麼勢力的攛掇，就很二百五地幹了這事，他大概還覺得自己‘敢說話’，悲壯地把自己捧到了 ‘道德高地’上。”

胡錫進告訴網民稱，“其實，政治是多複雜的事，真不是運動員該輕易往裡跳的。新疆的事，尤其不是厄齊爾這樣的人理解消化和把握得了的。美國最近在新疆的事情上發力，帶動了一些廉價的表演，我估計厄齊爾這樣的戲碼以後還會有。”他提出，“我主張咱們中國人對這種人的這種戲總體上持一種蔑視的態度。”

就這一事件，中國足協的官員對《環球時報》說，厄齊爾的言論不僅傷害了許多關注他的中國球迷，同時更傷害了中國人民的感情，中國足協無法接受，並“表示極大憤慨和失望”。有不少微博用戶還上傳了厄齊爾被剪破的球衣照片，還有人要求阿森納將他解僱。有球迷稱她在看到厄齊爾發表的言論後流淚，並指將再也不穿印有他名字的阿森納球衣。不少網民並稱，該事件與美國籃球職業聯賽（NBA）火箭隊總經理莫雷，此前因發推支持香港示威者引發的莫雷事件“還過分”。

百度厄齊爾吧發表聲明稱，鑒於厄齊爾近日在公開網站發表相關言論，作為中國人的我們無法接受。“國家利益面前，任何個人愛好不足為提。”厄齊爾吧還表示，將從13日起，正式關閉厄齊爾貼吧及相關一切賬號和字幕組。

另就厄齊爾的發言，他效力的阿森納球隊周六在官方微博中寫道：“關於北京時間昨日晚間梅蘇特·厄齊爾在社交媒體上發布的言論，阿森納足球俱樂部必須在此做出明確聲明：其所發表的內容均為厄齊爾個人觀點。阿森納作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。 ”

現年31歲的厄齊爾是土耳其移民後代，在德國出生長大，是一名虔誠的穆斯林，曾前往麥加朝聖。在2018年俄羅斯世界盃之前，他因為與被視為具有保守專制傾向的土耳其總統埃爾多安合影，並贈送對方寫有“我的總統”字樣的球衣而引起極大爭議。此外，德國隊在上屆世界盃賽小組賽階段就慘遭淘汰，厄齊爾又背上國內媒體和球迷的罵名。他於2018年7月憤而退出德國國家隊，稱德國足協領導層有“種族歧視”。