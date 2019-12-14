德國5G：執政大聯盟打算阻止華為

在有關德國5G建設的爭議中，中國電信巨頭華為面臨慘敗的威脅。根據德國《商報》的報道，德國執政黨即聯盟黨和社民黨聯邦議會黨團希望共同確定擴展新5G網絡的標準。這實際上將導致有爭議的公司被排除在外。

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《商報》周四（12月12日）報道說，兩大黨共同草案要求聯邦政府排除有“不受法治控制的政府幹預，操縱或間諜活動風險”的製造商。這一倡議應適用於“核心網絡和外圍網絡”。

該文件沒有直接點名，但如此措辭，很明顯是針對華為而來。草案尚未最終敲定，但也不會遇到更大的阻力。該提案將在一月份聯邦議會全體會議上表決通過。

對基民盟籍總理安格拉·默克爾（CDU）來說，這將是一場失敗。她本來一直支持一個技術批准程序，在該程序中，對生產國的評估不起作用。默克爾擔心，一開始就將華為排除在5G建設之外，可能會引發與中國的貿易衝突。

基民盟籍經濟部長彼得·阿爾特邁爾（CDU）本來也一直站在默克爾一邊，但現在顯然也在改變立場。據《商報》消息，阿爾特邁爾已向社民黨議會黨團承諾,將保留政治批准權。

但德國三大電信營運商之一，西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland)於周三(12月11日)宣布，將與中國的華為和芬蘭的諾基亞合作, 在德國建立5G網路。

以O2品牌營運的西班牙電信德國公司是少數將華為用作5G供應商的歐洲公司。該公司稱，諾基亞和華為是5G基礎設施上“公認的戰略合作夥伴”。該公司表示，與華為和諾基亞在5G方面的合作取決於技術。兩家電信公司都有德國法律的安全認證。