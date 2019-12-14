習近平下周三訪澳門慶回歸 保安明顯加強 記者入境須靠名人擔保

下周五(20日)是澳門回歸20周年的日子，中國國家主席習近平將於下周三起訪問澳門三天，出席慶祝大會和澳門特區新一屆政府就職典禮，期間亦會視察澳門。

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因應中央領導人訪問澳門，當地由本周初起已加強保安，由香港乘船入境者，基本上都要接受查問，記者情況更為嚴重，已向澳門政府登記採訪的境外記者亦不例外。當地保安司司長辦公室回應傳媒查詢時表示，這是「例行程序」。

本台獲悉，一名日本媒體記者本周中期由香港入境澳門，以便預先進行回歸相關新聞的採訪工作時，出入境櫃位讀取其身分證明文件後即發出異樣，他隨即被帶入查問室查問。不願披露身分的他形容，不少同船人士須接受查問，放眼所見，越南籍、英美人士，甚至是中國內地人，都要「排住隊」來入房接受查問。

他透露，雖已表明已向澳門新聞局登記採訪回歸事宜，仍不獲放行，最後致電澳門一名人大代表，由對方說項，才准許他入境，前後被扣查近三小時。其後離境時，出入境櫃位的計算機亦顯示有異，再被召入房查問，可能因為是離境，故此被扣時間不長。

他懷疑當局有一份記者黑名單，因為除了他本人之外，據悉另一名英文報章記者亦須倚靠一名澳門立法會議員說項才獲放行入境。

另外，據當地網媒《論盡》13日引述葡文電台報道，葡萄牙的國營廣播電視台（Rádio e Televisão de Portugal；RTP）兩名記者一星期兩次入境澳門均有阻滯，先是周三由葡萄牙入境澳門準備回歸報道時，滯留海關四小時，在直播器材被扣後，人員獲放行入境；記者其後到香港採訪並於翌日返回澳門時，再次被海關查問，行李被搜，甚至想查閱記者的手提電話，但遭拒。

澳門葡英傳媒協會為此發出聲明，對近日「多位境外記者」被拒入境或被滯留海關，表示關注，促請有關方面尊重記者的行動自由，並強調充分保障新聞自由的重要性。

澳門的出入境政策與中國內地相仿，不少不同政見人士會被拒入境，而在重大事件前後，情況更加嚴重，例如2007年9月立法會選舉前，多名香港記者被禁足，單是較具批判性的《蘋果日報》，便有12名記者被拒入境採訪。