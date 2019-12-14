足球球星厄齊爾挺維族 中國粉絲怒喊封殺

效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的球星厄齊爾13日發文控訴維吾爾族人在中國遭到迫害，引發中國球迷怒批抵制。

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目前效力兵工廠隊的德國籍土耳其裔中場球星厄齊爾（Mesut Özil）13日在社群網站Instagram和推特以“東突厥斯坦：伊斯蘭社群淌血的傷口”為標題發文，稱維吾爾族人是“抵抗迫害的戰士…獨自奮勇戰鬥的光榮信徒，對抗那些強迫別人背離伊斯蘭的人”。

安納杜魯新聞社報導，厄齊爾稱，在中國“古蘭經遭到焚毀…清真寺被迫關閉…伊斯蘭教經文學校和伊斯蘭學校遭禁…宗教學者接連遇害…儘管如此，穆斯林卻默不作聲”。

中國官媒環球網微信公眾號報導，消息傳回中國後，中國網友認為厄齊爾發表支持恐怖主義的“東突厥斯坦”（疆獨），與涉及中國主權的不當言論而齊聲譴責。

百度厄齊爾吧發表聲明稱，“鑒於厄齊爾近日在公開網站發表相關言論，作為中國人的我們無法接受。國家利益面前，任何個人愛好不足為提”，並宣布即日起，正式關閉厄齊爾貼吧及相關一切帳號和字幕組。

對此，兵工廠隊官方微博“阿森納足球俱樂部”14日凌晨1點許發表中文官方聲明稱，厄齊爾所發表的內容均為其個人觀點。兵工廠作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。