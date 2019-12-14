香港的未來：近半在職青年貧窮 憂反修例運動後情況加劇

香港貧窮人口140.6萬，創十年有紀錄以來新高，但更令人憂慮的是，作為社會未來棟樑的青年人，貧窮比率連升三年，去年達9.3%；當中，43.8%為在職青年，大部分更是家中經濟支柱。社福組織認為，這顯示扶貧措施未能協助弱勢青年；扶貧委員會委員施麗珊更指出，數據未反映反修例的影響，憂慮明年經濟差，貧窮情況會進一步惡化。

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面對18至29歲青年貧窮率上升，勞工及福利局長羅致光今(14日)早在電台叩應節目中表示，收入不均及貧富懸殊是社會不穩因素之一，港府須加強青年工作。不過，他沒有提出具體構思，只是強調，政府提供現金措施等政策介入後，貧窮率有所降低。

根據扶貧委員會昨天上載網頁的《2018年香港貧窮情況報告》，18至29歲的貧窮青年有9.01萬人，青年貧窮率為12.6%；恆常現金政策介入後，貧窮率降至9.3%，但已是連升三年，並且創下十年新高，情況令人關注。報告分析，大部分新增貧窮青年是18至24歲的專上學生，七成仍在學，部分情況或者屬於過渡性質，但觀乎有關青年來自人數較多的住戶，在職家庭成員多數從事較低技術工作，貧窮風險較高。

令人關注的是，25至29歲貧窮青年中，43.8%有工作，當中近七成是家庭唯一在職者，即使個人收入不低仍不足以脫貧。報告指出，教育津貼等現金政策的扶貧成效已見遞減，由2015年推出時將青年貧窮率減低4個百分點，降至去年只減少3.3個百分點。

報告又顯示，完成專上教育亦未必是不跌入貧窮線的護身符，具專上教育程度的在職貧窮人口，去年升至十年新高，在政策介入前及後的貧窮率分別為2.9%及2.1%。

社會服務聯會認為，這顯示扶貧措施未能協助弱勢青年，建議港府把在職家庭津貼支持，由現時15至21歲全日制學生伸延至24歲，並將支持範圍擴大至兼讀制專上課程。

扶貧會委員劉愛詩認為，在職青年面對學債或工資低等，政府應考慮提供在職津貼或交通津貼，並檢視就業措施，助青年上流及發展。