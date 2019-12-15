中國中車公司在葡萄牙波爾圖地鐵項目中中標

葡萄牙波爾圖地鐵公司日前宣布：中國中車唐山機車車輛公司在葡萄牙波爾圖地鐵列車投標項目中中標，根據此一項目內容，中車唐山機車車輛公司將向波爾圖地鐵交付18列地鐵車廂並負責這些設備的維修。

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葡萄牙波爾圖地鐵公司在一份公報中披露：根據此一總價約為5610萬歐元的中標項目，中車唐山機車車輛公司將負責提供地鐵車廂並擔負設備維修任務，維修期為五年。波爾圖地鐵公司表示：此一項目令該公司節省了650萬歐元的開支。

法新社報道指出：這批訂單是歐洲鐵路網的第一筆來自中國製造商的訂單。

本次招標於2018年12月啟動，期間，中車唐山機車車輛公司先後超越了捷克的斯柯達運輸公司（ŠKODA TRANSPORTATION）以及德國的西門子公司（SIEMEN），最後中標。

葡萄牙波爾圖地鐵公司訂購這些列車，是為了滿足當地現有地鐵流量增長的需求，同時也打算進一步擴展地鐵網。預計當地地鐵網將延展六公里，增設七個車站，總投資為3億歐元。

新車廂的交付將在2021年至2023年間完成。

2002年投入運營的波爾圖地鐵，目前有6條地鐵線，總長度為70公里。2018年，波爾圖地鐵運送的乘客約為6260萬人次，預計今年將突破7000萬大關。