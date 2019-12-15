中國宣布暫緩對美國產品加征額外關稅

中國政府今天宣布暫緩實施原定12月15日開始對美國部分產品加征關稅的措施。表示這是為了落實中美近日貿易磋商結果。此前美方宣布暫緩原定12月15日啟動對中國商品加征關稅。

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中國財政部網站今天發布一份中國國務院關稅稅則委員會的通告，宣布暫停對美國部分產品加征原定在15日開始實施的額外關稅，其中包括近千種商品10%的關稅，和近兩千五百種商品5%的關稅。被暫停徵稅的美國商品包括玉米、小麥、汽車和汽車零件等。

中國政府這個通告說，從12月15日起，繼續暫停對原產美國的汽車及零部件28個稅目商品徵收25%的關稅。中方今年早些時候為表示誠意，已經暫停了對美國汽車和零部件加征關稅。所以這次說“繼續暫停”

中國政府的公告表示，本次暫停對美國商品加征關稅的措施，是為了落實中美近日貿易磋商結果。

本周五，中美達成第一階段貿易協議後，華盛頓宣布暫停原定12月15日加征關稅計畫。特朗普原定從這一天開始對1600億美元的中國輸美商品加征15%的關稅，範圍涉及電器電腦，服裝，體育用品...。

特朗普周五發推特說：我們已經與中國達成一個非常大的第一階段協議。他們已同意進行許多結構性改革，大量採購農產品、能源和製成品，以及其他更多。25%的關稅將維持不變，其餘大部分產品的關稅將維持在7.5%。

白宮的推特強調：美中達成的貿易協議，要求在知識產權、技術轉移、農業、金融服務以及貨幣和外彙領域對中國的經貿體制進行結構性改革。