中美休戰 : 習近平再贏時間喘口氣 初步協議仍然脆弱

北京與華盛頓在12月13日達成第一階段貿易協議。有專家指出，雖然這個中美初步協議並未解決深層問題，但這次休戰讓習近平再次贏得時間，得以喘息。不過，這個協議非常脆弱，倘若北京不守承諾，特朗普還會秒變“加稅人”。

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此時的北京政權，正面臨國內經濟的惡化與香港局勢的緊張。習近平與特朗普打了近兩年的兇猛貿易戰，中國的經濟情況已經不妙。全球第二大經濟體的翅膀沉重得要飛不起來了。法新社引述野村投資銀行經濟學家陸挺Ting Lu指出，最糟糕的局勢還沒有到來。2020年將是另一個困難年。

中共最高領導層在本周召開了中央經濟工作會議，他們承認中國經濟的困難局勢。據官媒新華社報道，本次中央經濟工作會議12月10-12日在北京召開，習近平，李克強和其他5名政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正都悉數出席。會議沒有暗示中美貿易戰，但表示“全球動蕩源和風險點顯著增多”，“要做好工作預案”。

中國11月份連續第四次出口下滑（-1.1%），其中對美國出口下滑的趨勢最為嚴重，驟降23%。出口下滑趨勢讓北京不安，因為中國大部分企業的存活都依賴出口貿易。

周五北京和華盛頓宣布貿易休戰。特朗普放棄從周日（12月15日）對1600億美元中國商品加征新的關稅。除此之外，據北京說，特朗普政府同意逐步削減已對中國商品實施的關稅。作為回報，北京也放棄對包括美國汽車零部件在內的3000種美國商品加征關稅。

爭取時間 協議脆弱

美國經濟信息諮詢公司埃信-華邁（IHS Markit）的亞太首席經濟學家比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示，中方將充分利用中美第一階段貿易協議帶來的機會，大幅增加向美國出口。

不過，中美達成的原則協議條款仍然模糊不清。這個協議的最終文本，雙方何時正式簽署，北京和華盛頓都沒有說明。

“透視中國”SinoInsider的分析師Larry Ong認為，這樣的局面正可讓習近平贏得更多時間，得以喘息。

法新社說，除了初步協議之外，華盛頓還要求中國進行結構性改革：要求北京停止補貼國企，向外企開放政府公共採購市場，停止強迫外企技術轉讓。陸挺警告說：“對已達成協議的不同解釋，將是締結最終協議的潛在障礙。”

今年10月雙方接近達成共識，但最終被關稅分歧卡住。加利福尼亞大學的巴里·諾頓預言：這次可能又是一項“過早宣布的交易”。北京承諾滿足特朗普最心愛的要求，即購買大量美國農產品。可是北京並沒有給出具體數字。

此外，中美在前英國殖民地香港問題上存在政治分歧。6個月來的抗爭運動是香港1997年回歸以來的最大危機。特朗普在11月底簽署了美國國會兩院支持香港示威者的香港人權民主法案。Larry Ong說，此事不論是對於華盛頓還是對於北京來說，都給敲定交易帶來麻煩。何況雙方還在技術領域進行爭奪。華盛頓懷疑中國的電信巨頭華為和中興替中共政權進行間諜活動。

德國墨卡托中國研究所專家曾林（Max Zenglein）指出，中美第一階段協議的脆弱性來自三重因素：1，特朗普自貿易戰以來行為莫測；2，中共素來以不守承諾著稱；3，目前的局勢揮發動蕩。Larry Ong則表示：倘若北京不守承諾，特朗普會秒變“加稅人”。