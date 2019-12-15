屯門有人試爆自製炸彈 港警拘三人 月內第四宗

香港警方在新界屯門一處偏僻山頭拘捕三名涉嫌在該處測試引爆遙控炸彈的男子，併當場檢獲遙控裝置和防彈鋼板等物品。這是香港理工大學解封、警民衝突轉趨平靜後第四起武器發現案件。

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香港警方根據情報，昨(14日)早在屯門小冷水路附近一處偏僻山頭埋伏，其後發現三名男子乘車到小冷水路，然後步行到該處山頭測試引爆一個遙控炸彈，於是上前拘捕，並檢獲低頻遙控裝置、盾牌、防彈鋼板、防毒面罩等護具，相信為測試時自我保護之用；另檢獲小量爆炸品及化學品。警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華相信，被捕人士是藉測試炸彈威力以計畫在日後遊行集會時使用。

被捕三人包括一名中學實驗室助理，警方懷疑有人從實驗室盜取化學品，傍晚將人押回學校搜證。其餘二人為電工和無業男子，據了解，三人之前並無關連，料是因反修例運動而認識。

爆炸品處理課警司李展超指出，現場發現直徑4至5吋的爆炸痕跡，相信測試的爆炸品分量十分少，而遙控裝置所用的電路板曾經改裝。另據武器軓家介紹，低頻遙控爆炸裝置的遙控範圍約100米，不具計時功能，與本月9日在灣仔華仁書院發現的遙控爆炸裝置不同。

另外，香港城市大學前(13日)晚在創意媒體中心內發現一批懷疑爆炸品，當中包括34支汽油彈、20支粉塵彈、12支鏹水彈及其他易燃物品，已由警方及消防處理及檢走。據了解，校方在清理校園期間發現該批危險品，相信並非有人近日擺放在校園內。

較早前，解封後的香港理工大學本月1日再發現二十多支汽油彈和攻擊性武器，於是報警要求處理和評估校園安全。