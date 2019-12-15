“撩”蔡英文後 台網紅遭陸方平台解約 韓國瑜出面打不平

台灣總統蔡英文日前與高雄網紅波特王合作拍片，參觀後者公司並爭取年輕人選票。這一視頻在周六被上傳油管（Youtube）和臉書後，視頻中多次與蔡英文互動的波特王周日通過臉書透露稱，與他們合作的中國大陸企業要求“總統”稱呼不應在視頻中出現，刪視頻，其擁有100多萬粉絲的微博帳號也被擅改密碼。對此，波特王本人及蔡英文對手國民黨候選人韓國瑜紛紛回應。

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相關視頻中，蔡英文出現在高雄新媒體公司旗下“搭訕”網紅 “波特王”的鏡頭前，後者則採用“撩妹”本領，在眾人前讓蔡英文忍不住地回說，“居然敢跟我講這種話！”他們一行人在參觀公司的活動中，當蔡英文說到“高雄人不跟海在一起要跟什麼在一起”的時候，陪同在一旁的“波特王”立刻說“跟你在一起”，讓蔡英文也忍不住笑說，“竟然敢跟總統講這種話！” 而當蔡英文看到該公司的員工餐中有雞翅，“波特王”又再度發揮撩功，問蔡英文，“你知道你是什麼肉嗎？”正當蔡英文還在思索答案時，這時波特王又立刻說，“你是我的心頭肉！”讓蔡英文立刻轉身，回答說：“這傢夥好大膽！”

之後到了編劇部，“波特王”繼續攻勢，先是告訴蔡英文“我沒把你當偶像”，然後又說“我把你當我的結婚對象”，讓蔡英文也忍不住說：“真的沒大沒小耶！”而“波特王”接着又告訴蔡英文說，“總統如果再繼續跟我相處一陣子的話，我覺得你會變壞人！”當蔡英文看向“波特王”，沒想到後者就接著說：“因為我想把你寵壞！”這一視頻在發布後，現已在油管得到超過40萬的點擊率。依照波特王發布的雙方溝通可以看到，其陸方合作平台徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）聯繫人員強調，與蔡英文合作的視頻中不應出現“總統”二字系“台獨”，並指出雖然波特王僅在臉書和油管發布這一視頻，但仍然需要在所有發布渠道“立即刪除視頻”，並走解約流程。

此外，該網紅還透露稱，其擁有100多萬訂閱的微博也被“擅自修改密碼”，而無法登陸。波特王回應稱，“之前已和中國新媒體合作就和他們說過不要干涉創作內容，而今天他們不只干涉，還過頭了。他們的重點放在‘總統’兩個字都不能出現，‘看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了’。”他補充說，“如果要我們不能稱呼自己國家的元首為‘總統’，這筆錢我們不賺也罷。”文末還提到，“這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。”

據中央社報道稱，台總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形。並指蔡英文前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，也了解年輕人在高雄從事影像創作的環境。他說，“在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現。這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。”陸方合作企業papitube也於當晚發表聲明稱，對波特王“在社交平台發表／作出的不當言行表示強烈譴責，....故作出解約的決定”。聲明並未對事件具體緣由或視頻內容加以描述。聲明並強調，“papitube 嚴厲譴責任何有損國家榮譽的言行，堅持‘一個中國原則’，捍衛國家主權。”

同樣就這一事件，國民黨候選人韓國瑜也於當天評論稱，他覺得這是不對的，並表示抗議，支持波特王。他認為兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，“政治歸政治，經濟歸經濟”。韓國瑜當晚在與高雄市副市長李四川在臉書直播時指出，“政治歸政治，經濟歸經濟”，並稱“如果波特王因為採訪蔡總統，而使經濟受到損失，他要呼籲大陸廠商千萬不要這樣做。”他說，兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，大陸廠商不要懲罰性的懲罰波特王，他覺得這是不對的，“我抗議，我要站在支持波特王的立場。”