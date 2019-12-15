萊特希澤：協議總體完成 未來兩年美國對華貨品出口增倍

美中兩國在12月13日宣布達成第一階段貿易協議，雙方分別暫停相互對有關商品新一輪的徵稅措施。美國貿易代表萊特希澤並在15日接受採訪時表示，兩國間第一階段貿易協議已經總體完成，依照協議將使美國出口至中國的貨品在未來兩年內上升一倍。

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萊特希澤在當天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》節目訪問時介紹稱，中美達成的第一階段貿易協議文本雖然現時還有一些例行需要的刪減處理，但協議本身已“總體完成”。他指出，依照這一協議將令美國出口至中國的貨品在未來兩年內上升一倍。萊特希澤還透露稱，有關美中高級官員就這一協議的簽署具體地點和時間尚未得到確定。他本人曾在周五協議簽署當天告訴媒體說，預計有關協議的簽署儀式將會於明年1月的第1個星期內在華盛頓舉行。根據路透社此前相關報道顯示，美中達成的第一階段協議可被綜合為5大重點內容，包括中國同意未來2年增購2000億美元的美國商品和服務，主要集中在製造業、能源、農業和服務業方面，其中包括320億美元美國農產品；美國取消12月15日對華徵稅措施，繼續保持對大約2500億美元中國輸美商品25%的關稅措施，並維持對約1200億美元進口中國商品7.5%的關稅措施；協議涉及保護知識產權、食品及農產品、金融服務、外彙以及有一則處理爭端的條款等內容。

萊特希澤介紹稱，依照協議，中國購買美國農產品將在未來兩年內，上升至每年400億美元至500億美元之間。而在2018年7月貿易戰爆發雙方採取關稅措施前，中國在2017年全年進口了240億美元的美國農產品。他在節目中強調，第一階段協議是否能成功將取決於北京方面官員的決策。萊特希澤稱，“總的來講，這一協議是否能全部生效將取決於在中方是由誰來做主，而不是美方”。他補充說，“如若是強硬派在作決定我們將得出一種可能，如果是改革派作決定，我們也希望如此，將會得到另一種結果”。萊特希澤稱，雙方此次達成的第一階段協議將無法解決美中之間所存在的所有問題，並指因為要將中國以國家主導的經濟體制和美國私企驅動的經濟體制相結合則需要數年的時間。

萊特希澤在採訪中還將周五比作“貿易史上最重要的一天”。他談到，這是因為美國不僅在當天與中國達成了第一階段貿易協議，白宮還將修訂版的《美墨加協議》遞交至國會等待後者地投票通過。他稱，這兩大協議加在一起包含了大約20000億美元的貿易總量。但有消息顯示， 針對美國國會提議依照《美墨加協議》使美方最多能派遣5位專家監督墨西哥的勞工改革方案，對此，墨西哥首席談判代表、副外長施雅德（Jesus Seade）則提出反對。此外，美國財長姆努欽14日出席CNBC主辦的多哈論壇時表示，美中“歷史性”的第一階段協議將會推進全球經濟發展，也將解決華府在貿易議題上的核心問題。

姆努欽指出，協議是關於知識產權、技術轉移、結構性農業議題、金融服務業市場准入、彙率和購買美國農產品及商品的承諾。他在會上並反駁美國妨礙規則為基礎的貿易系統的說法，認為美國過去一段長時間向中國開放，但中國沒有，又稱世界最大的兩國經濟體之間有很多限制。他稱，協議不但有利於美國，而且對全球增長非常有利。北京方面，中國國務委員兼外長王毅提出，美中達成協議對所有人都是好消息，為全球貿易提供穩定性，亦有助加強環球經濟的信心，但他指兩國仍然有很多問題需要解決。王毅強調，中方從來都不認為加征關稅是正確方法，因為貿易戰不會有贏家，又說中國反對貿易保護主義。