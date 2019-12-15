被送中？ 港男赴澳門經港珠澳大橋被公安扣查後失聯 港駐粵辦介入

澳門和中國內地近日加強安全檢查，以準備中國國家主席習近平周三到訪澳門期間，香港一名男子乘搭直通巴士經港珠澳大橋到澳門時，在東人工島被內地公安扣查後，至今下落不明超過24小時，港府駐粵經濟貿易辦事處(駐粵辦)已介入及提供協助。立法會議員塗謹申則批評，這並非單一事件，但公安其實無權扣查並非前往內地的旅客，有關做法嚴重打擊旅客信心。

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為習近平出席澳門回歸20周年活動創造良好社會環境，珠海市公安局本月上旬發出通告，指會在本月10至22日在內地水域上興建的港珠澳大橋東人工島設檢查站，對經大橋從香港入境澳門及珠海的人士和交通運輸工具進行安檢。

及至前(14日)天下午，姓陳香港男子乘坐專營直通巴士經大橋到澳門，根據他以手機發給家人的信息顯示，他3時抵達東人工島下車等候檢查，稱見到有大批持槍公安；15分鐘後，留言稱被拘捕，其後便再無音訊，亦無法再取得聯繫。

陳先生的兒子當晚到澳門警察局查詢，但當局表示，沒查到陳的入境紀錄，不能立案；其子其後轉向香港警方求助，獲回復事件在境外發生，不受理，着他向公安報案，若公安沒有消息，港方會當作失蹤人口案件處理。他於是向立法會議員塗謹申求助，並被傳媒得悉。

事件曝光後，警方在今(15日)天凌晨回復傳媒稱，青衣警署昨接獲有關男子報案，經警方解釋後，報案人要求警方備案。到了早上，入境處表示，接獲該求助個案，已透過港府駐粵辦跟進，並按家屬意願提供協助。

塗謹申指出，有關事件並非單一個案，近日曾收過有港人在東人工島的臨時檢查站被扣查8至10小時後遣返香港的求助個案，而陳先生則極有可能已被公安拘捕，但這並不符合既定安排。他指出，港人經大橋赴澳門，是否獲准入境，應由澳門當局決定；若被拒入境，應遣返香港，而不是中途被公安逮捕後送到中國內地。他還說，乘客前往澳門途中根本不用經過內地關口，亦不需要入境內地的證件，若現時經過人工島便等同進入內地或接受公安入境檢查，並不合理，嚴重漠視大橋的一貫做法。

據了解，陳先生的回鄉證(港澳人士返回中國內地的證件)已經過期，根本沒有隨身攜帶，不可能有意前往內地。

另據《明報》引述跨境巴士業界人士報道，近日至少有兩、三名乘搭直通巴到澳門的乘客，在東人工島上被公安截停，禁止相關人士繼續前往澳門，但不知道這些乘客最終被帶往何處。