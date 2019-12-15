3.3萬受難者經歷重見天日 武宜三為右派鳴冤叫屈

在上世紀五十年代中國的反右運動中，受難人不計其數，估計被迫害人數由46萬至140萬人之間，研究反右歷史的武宜三耗費十數年心血，替右派人士以編撰辭典的方式立傳，至今已為3.3萬多人設碑立傳，讓他們受苦蒙寃的經歷重見天日，亦警惕執政者不要重蹈覆轍。

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中國反右運動緣起1957年，經左派中共劃為右派的，須下放農村或接受改造，不少知識分子因此被迫害至死，根據官方在1978年公布的數字，全國有552973人被劃為右派，前總理朱鎔基是其中一員，但創立五七學社的武宜三根據《人民日報》和各省地方誌的統計數字，並輔以採訪，估計受害人數遠超一百萬人，當中3.3萬人的個案便收錄在最新出版的《1957年受難者姓名大辭典》光盤版中，而《大辭典》數據庫亦會不斷更新，令重見天日的右派個案會逐漸增加。

當然，三萬多個個案與實際受害人的數目相去甚遠，但上海財經大學人文學院教授裴毅然作序時指出，有關個案已足夠呈現當年的災難，而災難則揭穿了毛澤東等時任執政者的謊言。

除了令人心情沉重的個案，《大辭典》亦收錄了不少隱秘掌故，例如毛澤東亡友之妻李淑一已被內部定案劃為右派，都已內部定案，恰巧毛澤東寄來內附《蝶戀花•遊仙》一詞的覆函，被來訪的湖南師院學生得知，傳頌一時，中共長沙十中支部才悄悄撤下材料，令她成了「漏網右派」。此外，文革悍將、「四人幫」之一的姚文元亦是「內定右派」，「政治生命」得保則是全靠上海市盧灣區委書記秦昆力保，以致他後來可以在文革中害人不淺。

而令人唏噓的是，錢鍾書之父錢基博被劃為右派後，未及戴帽批判已死去，全校大會竟要求其兒子錢鍾書和女婿石聲淮捧着其靈牌接受批判。

以古鑒今，反右運動已過去62年，但《開放網》主編金鐘認為，這場災難的流毒影響至今。他在序中指出，反右是「對言論自由、獨立思考的剿滅，接下來的大饑荒餓殍千里的驚天慘烈，就是其惡果之一，知情者敢怒不敢言。」到了文革，「古今文明蕩然砸毀而無餘。反右運動正是毛王朝一系列暴政的起點。」

放眼現在，暴政仍未見終點，更有影響周邊地區之勢，受北京中央指示的港府和警隊在反修例運動中的表現便可為證。

《1957年受難者姓名大辭典》由人文資料出版中心出版，並得勞改研究基金會資助及空軍研究所前所長萬學仁等十位名宿作序或題詞，為反右運動這場被《大辭典》形容為「古今中外規模最大、是人類歷史上最慘烈、最無恥、最下流、危害最深遠、流毒最廣、至今仍然得不到應有賠償的文字獄」畫下歷史一筆。