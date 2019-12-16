中國外交官被美驅逐三個月了 中方為何才做聲

中國兩名外交官九月份遭美國“秘密驅逐”，中國外交部12月16日才公開地“強烈敦促美國糾正錯誤”，感覺好像中方一直被蒙在鼓裡似的。

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一國外交使節被另一國驅逐，一國會不知道？如果知道，中方為什麼這麼久了才大做文章聲討美國“嚴重違背事實”？

顯然，中方公開站出來指責美國完全是因為『紐約時報』披露了這一事件，中國外交部不得不出面維護“尊嚴”。否則，就有點說不過去了，一位自稱江蘇網友的網民認為：“不管對錯，但這種事情每次都從美國嘴裡首先爆出總是讓人不舒服”。

中方外交使節遭美國驅逐從1987年以來就沒有發生過，這麼屈辱的事，悄悄隱瞞了三個月，直到『紐約時報』捅出，中方才不得已，義正詞嚴一番，說什麼“強烈敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定”雲雲，如果如此強烈，為什麼忍耐了幾個月？為什麼要等到美媒把那層薄紙捅破之後？中方是否早已被動地接受了外交官被驅逐這件事，這裡的問題只是顧全面子而已。上面那位網民的說話也點出了中國政府的這種心理。

中方反應之後，果然不少網民很憤怒，要求“以牙還牙，必須迅速驅逐兩個美國外交官，這是必須要做的。”“中國也應及時反應，對等驅逐美國外交官”。

要中方在目前中美爭鬥激烈的大環境下委曲求全地不吭聲三個月，說明什麼呢？是否說明這件事的確有嚴重的理虧之處？至少到媒體公開報道為止，中國並未以對等驅逐的方式報復美國，“這或許表明中國官員明白他們的同事進入基地是越界行為”？根據『紐約時報』報道，兩名中國使館官員在9月下旬驅車駛入弗吉尼亞州一個駐紮着美國特種作戰部隊的軍事基地。六位了解這一驅逐事件的人說，美國官員認為，至少有一名中國官員是在外交身份掩護下行動的情報官員。包括該官員的妻子在內的這組人躲避了追捕他們的軍事人員，直到被消防車擋住了路後才停了下來。據報道，中國官員一行沒有聽從警衛，繼續駛向基地，被攔阻之後，“中國官員表示他們沒有聽懂警衛隊英語說明，他們只是迷路了”。

外交官員，或者打着外交旗號的情報官員，沒有聽懂警衛說英語，本身就很蹊蹺，但是美國官員“不太相信闖入者是犯了一個無惡意的錯誤”。因此，美方官員懷疑中國人進入基地是在對該設施的安全性進行測試。據報，該事件已加劇了特朗普政府對中國正在擴大在美間諜活動的擔憂。

事後，華盛頓和北京均未對外公布9月發生的驅逐事件。但是，“美國官員認為，最近幾個月來，擁有外交護照的中國官員開始更加大膽地不經申告即前往研究或政府機構，潛入軍事基地只是其中最不尋常的一例。”

至於美國為什麼也不公布這樣大的事，據分析應該是為了滿足中方的要求，驅逐無法阻攔，但不能公布，美方答應中國，顧全面子而已，也可以考慮到美中正在為達成第一階段貿易協議緊鑼密鼓，既然中方不公開，美方何樂而不為呢？但美國媒體是聞風而動，誰也管不住的。

中國官方今天的表態顯得很尷尬，一件大事瞞了這麼久，終於出來認了。中國外交部發言人短短幾行官話敷衍了事，希望不再被提起。但是，已有不少中國網民要求像俄羅斯針對美國那樣搞對等驅逐，北京想過么？

『環球時報』發社評指“美國又搞涉華冤案，還好意思張揚”，並且警告“中國不是小國......聰明的美國人，請三思。”