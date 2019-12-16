中國大使威脅華為若被禁德國汽車進入大陸恐怕也有問題

根據德國杜塞道夫商報（Handelsblatt）報導，中國駐德大使吳懇警告德國，倘若華為遭到歧視被排出參與德國的電信建設，德國進口中國大陸的汽車恐怕也將遇到問題。在此同時，由於德國國會已經通過一項等同將華為排斥與外的草案，一直希望與中國維持友好經貿關係的總理默克爾夫人將面臨腹背受敵的艱難局面。

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杜塞道夫商報引述吳懇的講話：“中國公司在德國受到一如其他公司的待遇，不受任何歧視，對中國政府而言是很重要的。”

吳進一步說：“如果德國政府決定排除華為於德國市場之外，將會有其後果，中國政府將不會袖手旁觀。”

吳說：“去年中國市場總共出售了2800萬輛汽車，其中700萬輛是德國車。我們是否可以宣布德國汽車不安全，只因為我們也可以生產汽車？”

儘管吳最後補充說“不會（我們不會的），因為這就是保護主義”，不過推特上的網民大多認為吳懇只不過將恫嚇轉變成為一句問話的形式而言。

在此同時，金融時報報導，在德國執政的兩個政黨議員的支持下，國會通過一項等同禁止華為參與德國5G電信系統建設的草案。該報獲得的草案文本顯示，受到政府支配的供應商，應被視為“不可靠”，因此應該“被排除於核心以及周邊網絡的建設”。

該報形容，此舉將使得默克爾夫人腹背受敵，因為美國和德國情報機關的資深官員都要求默克爾對華為一事上採取強硬的立場，但默克爾卻擔心此舉將影響兩國經貿關係，進而波及德國向中國的輸出。