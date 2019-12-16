中國成功拿下烏克蘭馬達西奇 軍機發動機升級有望

烏克蘭反壟斷委員會已通過馬達西奇公司的收購案，公司已將50%股份出售予北京天驕航空產業投資有限公司和信威集團，中國資金拿下馬達西奇一半股份。美國曾多次阻攔馬達西奇售購案，以避免烏克蘭合作擁有的發動機製造先進技術落入中國企業之手。

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據東網今天報道說，收購烏克蘭航空發動機巨頭，兩中企獲50%股份。

據該報道說，解放軍戰機近年推陳出新，惟戰機發動機研製一直落後，被外界視為短板。烏克蘭傳媒周日（15日）報道，2間中國企業收購烏克蘭航空發動機企業馬達西奇公司（Motor Sich）的股份已獲該國批准。據分析指，此次收購或可彌補中國在發動機技術的不足。據指，美國曾數次阻止該公司被中國收購。

據報道，該國反壟斷委員會已通過馬達西奇公司的收購案，公司已將50%股份出售予北京天驕航空產業投資有限公司和信威集團，仍有25%以上的股份由烏克蘭國防工業集團控制。該公司總裁早前表示，有可能面臨關閉工廠或裁員，遂決定尋找投資者，並透露兩間中企除購買股票外，更承諾在未來2年內對工廠投資2.5億美元。

該報道說，馬達西奇是烏克蘭唯一的航空發動機工廠，2016年併入該國國防工業集團。據報該公司是前蘇聯的重要國防企業，主要經營軍用飛機，巡航導彈和直升機的發動機，曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎。