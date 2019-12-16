中美貿易戰暫休 大選後疑掀更大戰火

美國與中國達成的第一階段貿易協議給美國經濟帶來的好處不大，不僅保持對中國商品的大部分關稅不變，也讓全球最大兩個經濟體繼續面臨不確定性。專家警告，中美貿易休戰期未必風平浪靜，而美國大選後中美貿易戰或再升級。

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據華爾街日報今天報道稱，美中第一階段貿易協議緩解但未消除商業不確定性。美國與中國達成的第一階段貿易協議給美國經濟帶來的好處不大，不僅保持對中國商品的大部分關稅不變，也讓這全球最大兩個經濟體繼續面臨不確定性。

根據美中兩國官員上周五宣布的有限協議，美國在今年9月1日對包括服裝、鞋履和配飾在內的價值1,200億美元中國產商品徵收的15%關稅將減半。此外，美國還將取消原定於周日對包括智能手機、筆記本電腦和玩具在內的價值1,560億美元中國輸美商品徵收15%關稅的計畫。

據路透社今天報道，投行美銀美林周一發表報告稱，現時斷定中美貿易戰降級能持續下去仍言之尚早，並預期在美國總統大選之前，貿易戰休戰期間未必能風平浪靜；兩國就貿易和技術方面之戰可能在大選後再次升級。

中美上周五宣布達成“第一階段”協議，美銀美林報告稱，協議內容較該行的基線預測略佳，若最終落實，將可達至可預見的停火期，有助穩定全球貿易環境。然而，報告認為，現時作出中美貿易戰降級能一直持續的結論則為時尚早。由目前至簽署正式協議期間，法律及行政過程是否都能正確執行、雙邊貿易會否馬上反彈仍有待觀察。此外，一些具挑戰性及敏感的議題，例如美國對華為的禁售令問題則未有包括在中美首階段協議內。在缺乏大規模的電子產品及軟件的訂單下，中國增加進口的目標可能會受到威脅。

路透社引述報告認為，中美達成雙邊協議為減少貿易動蕩的機會，進入“貿易戰之風眼”，兩國作出讓步達至停火值得稱許，但報告相信，在美國總統大選之前，停火期保持不變存在風險。據該報告並指，相信兩國的爭論和辯論在2020年很可能仍不會消失，而貿易和科技戰可能將在美國總統大選後再度升級。換句話說，現時充其量只會看到未來是一個嘈雜的停火時期。