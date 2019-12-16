網民留意習近平白髮多了

中國國家主席習近平今天接見前來北京述職的香港特首林鄭月娥，顯示與今年3月兩會時的照片比較，白髮明顯多了。蘋果日報今天引述中國內地有分析指，習近平是刻意展示他的白髮，目的是要展現親民、營造節儉作風，同時，他已經掌握中共黨、政、軍大權，亦可解讀他已經有足夠自信，可以打破中共官場染髮的潛規則。

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據蘋果日報今天報道說，習總“訓話”林鄭，全頭灰發比兩會嚴重。

該報道說，特首林鄭月娥今日在北京中南海向國家主習近平述職，習總聲言“支持”林鄭施政，但是不少網民都留意到習總的頭髮，他的頭髮不像以往的烏黑，一頭灰白，與今年3月兩會期間拍攝的照片比較，白髮的問題更為嚴重。

該報道說，將電視台直播的畫面與今年兩會期間的照片比較，兩會時習總確實出現不少白頭髮，但整體而言，黑髮還是比白髮多，但今日現身時，習總的白髮已遍布整個頭部，令到整個頭都變成灰色，髮根位置更是一片白。然而，兩會之後內地經歷中美貿易戰，經濟形勢嚴峻，非洲豬瘟推高物價，令到通脹變得嚴重，香港反送中抗爭持續逾半年、區議會建制派慘敗，令到中央一直無法在事件中取得主導地位。

蘋果日報說，現年66歲的習近平，有白頭髮都是很自然，但中國內地官場的潛規則，官員都習慣將頭髮染成黑色，好讓自己看起來比較年輕。然而，習近平從2012年接任中共總書記後，2014年首次在公眾場合露出白髮，之後白髮一直擴散，至今日的樣子。據中國內地有分析指，習近平是刻意展示他的白髮，目的是要展現親民、營造節儉作風，同時，他已經掌握中共黨、政、軍大權，亦可解讀他已經有足夠自信，可以打破中共官場染髮的潛規則。