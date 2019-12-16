山大學伴風波後 外國留學生首次批量遭辭

中國教育部推出嚴管外國留學生指令。中國教育部的這項要求，源於7月的外籍生“學伴風波”。山東大學當時傳出，要求一名男性外籍生與3名中國女學生組成學習小組。中國各地大學出現依據條例辭退外國留學生現象。

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據中央社今天報道說，中國教育部嚴管，92名留學生遭武漢大學退學。

中國武漢大學近日將92名學業不合格、違反校規的留學生退學，並稱是響應教育部嚴管留學生的要求，因此今年清退人數較多。有學界人士指出，教育部對留學生的政策從重量轉為重質。

中央社今天引述中國長江網消息，除了武漢大學，湖北多所大學也都有清退違紀或學業不達標的留學生。其中一名曾參加中國綜藝節目“非誠勿擾”、原先攻讀湖北大學中國現代文學博士學位的烏克蘭學生喬麗婭，今年也因學業問題被退學。

該報道引述武漢大學國際學院招生辦副主任莫怡文表示，這些被清退的學生來自10多個國家，包括大學生、研究生和進修生；清退原因則是：成績上不去、違反校紀和不按規定繳納學費等。據武漢大學校方指出，早在一年前就已對這批學生提出警告、反覆溝通，最後溝通無效不得不走到這步。

校方並指出，今年清退的留學生相對較多，也是響應教育部從嚴管理留學生的要求。

報道稱，中國教育部的這項要求，源於7月的外籍生“學伴風波”。山東大學當時傳出，要求一名男性外籍生與3名中國女學生組成學習小組。消息傳出後，引起中國網友反感，陸媒因此大量報導外籍人士在中國違法卻被寬待的事件；也有網友在社群媒體上流傳種族歧視的文字。

對此，人民日報當時引述教育部國際合作與交流司表示，將進一步推動留學生與中國學生的管理服務“趨同化”，並要求大專院校應在入學和日常教育中，對留學生進行中國法規、校規教育，“對違規違紀的留學生嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，配合有關部門依法依規處理，絕不縱容姑息”。

報道引述湖北大學國際學院院長張海謀指出，教育部對留學生很重視，“過去是講數量，現在是重講質量（品質）”。他說，2017到2018年推出的相關政策，就是想把中國留學培養的品質提高。