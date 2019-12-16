庫德洛：根據美中首階段貿易協議 美國對華出口將增一倍

美國白宮經濟顧問庫德洛周一表示，根據美國和中國的第一階段貿易協議，美國對中國的出口將會增加一倍。

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路透社消息，庫德洛在接受福克斯新聞頻道採訪時表示，美中籤署的第一階段貿易協議“將使我們對中國出口增加一倍。”

另外，美國貿易代表萊特希澤在接受傳媒訪問時也表示，未來兩年，美國對中國的出口會增加接近一倍。美中達成共識的首階段貿易協議文本仍需翻譯及校對，但萊特希澤強調已全部完成。至於由兩國高層官員正式簽署協議的日期及地點仍有待確定。

萊特希澤並表示，兩國已有一份用於製造業、農業、服務及能源業的清單，總額至少2000億美元，預期未來兩年，中國每年向美國購買的農產品總額會增至400億至500億美元。另外他還表示，雙方至今還沒有確定舉行第二階段貿易會談日期。

路透社消息，美國特朗普政府對美中籤署的第一階段貿易協議大加讚賞，美國財政部長姆努欽說，美中貿易協議對全球經濟增長非常有利，他並指第二階段談判需要商討重要議題或再細分為多個部分。但中方則態度謹慎強調，雙方的貿易爭議並沒有完全消除。

另據路透社消息，經歷一個周末的消化，中美達成第一階段協議的利好沒有明顯提振人民幣彙率，因為美國削減關稅幅度不及市場預期且協議缺乏更多細節，市場謹慎情緒難消。中美貿易戰尾部風險暫時消除有利於穩定市場預期，不過人民幣走向還要看第一階段協議的更多細節。

路透社援引專家分析指出，中美達成協議到簽署再到落實均存在不確定性，腳踏實地的推進可能會不斷改善市場預期，任何反覆都可能影響市場情緒；而彙率和透明度要求也對人民幣彙率提出更高的要求，後續人民幣表現料更為市場化。

中美經貿第一階段協議在兩國同步宣布下漸行漸近，但鑒於協議尚未落地，雙邊貿易關係複雜多變，對待這份“在路上”的協議仍需多一份謹慎。多位中國官方人士認為，儘管是階段性協議，但對法律文書的表述潤色與收尾依然不可掉以輕心。

中美兩國上周五宣布達成“第一階段”協議。美國貿易代表辦公室(USTR)表示，這項協議將使美國對華貿易在兩年內增加2,000億美元。同時，美將維持對價值2,500億美元中國輸美商品徵收25%關稅，將9月1日起徵收的針對價值1,200億美元中國商品關稅削減一半至7.5%。