挪威說5G建設仍用華為參與

挪威電信負責通信業務的副總裁Hanne Knudsen稱，華為將繼續在公司基礎設施現代化中發揮作用。華為已經和挪威電信在4G領域進行了10年以上的合作。不過消息說，華為提供RAN所需硬件，但並非核心網絡。華為在部分地區進行5G升級時提供的也將是RAN而非核心硬件。

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據路透社消息，挪威電信稱華為仍將參與挪威的5G建設。挪威電信(Telenor)周日重申，華為將和愛立信(Ericsson) 一道參與挪威的5G網絡建設。儘管美國施壓，但愛立信等幾家公司繼續與華為合作。但早前周五挪威電信挪威公司總裁Petter-Boerre Furberg告訴路透社，在4-5年的升級改造期間，挪威將逐步淘汰現有的華為網絡設備。

該報道說，在美國指控華為帶來安全威脅之際，華為面臨歐洲越來越嚴格的官方審查。華為否認美國的指控。

據挪威電信負責通信業務的副總裁Hanne Knudsen對路透社稱，華為將繼續在公司基礎設施現代化中發揮作用。華為已經和挪威電信在4G領域進行了10年以上的合作。

據Knudsen在回應相關問題時表示，“愛立信作為5G RAN的新供應商而加入，不過我們也將與華為在維護4G網絡和在挪威部分地區升級至5G方面進行合作，” Knudsen說，“華為已提供RAN所需硬件，但並非核心網絡。他們在部分地區進行5G升級時提供的也將是RAN而非核心硬件。”據Knudsen指出，華為也是挪威電信芬蘭子公司DNA的5G RAN供應商之一。

RAN即無線電接入網(radio access network)，指的是將智能手機與移動網絡相連的無線電與天線，新網絡成本的大部分都源自RAN。不過它並非核心部分。

該報道說，華為稱其歡迎5G領域的競爭，期待繼續與挪威電信的合作。

挪威電信建設核心網絡使用芬蘭諾基亞(NOKIA.HE)與愛立信的設備。