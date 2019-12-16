美國罕硬驅逐2中國外交官

美國政府今年早些時候秘密驅逐了中國大使館兩名官員，此前這兩位官員駕車闖入了一個軍事基地。路透社引述紐約時報說，其中一位中國官員據信是以外交身份作掩護的情報人員。熟悉此事的一位執法人員證實，紐約時報報道屬實。據美國官員指出，這件事顯示美國政府現在對中國疑似刺探情報的行為更加強硬。

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據路透社消息，美國驅逐兩名中國外交官，理由是擅闖軍事基地。紐約時報引述匿名消息人士報導稱，美國政府今年早些時候秘密驅逐了中國大使館兩名官員，此前這兩位官員駕車闖入了一個軍事基地。

該報周日報道稱，其中一位中國官員據信是以外交身份作掩護的情報人員。該報道稱，這兩位中國外交官在今年秋天繞過安保阻攔，駕車闖入弗吉尼亞州一個軍事基地，直到被消防車攔住去路，他們才停車。

報道稱熟悉此事的一位執法人員向路透社證實，紐約時報報道屬實。美國聯邦調查局(FBI)發言人不予置評。美國國務院未立即回應對此事的置評請求。

據世界日報說，30多年來首次！中駐美大使館兩人涉刺探情報遭美驅逐。

美國政府今年秋天祕密驅逐中國駐美大使館兩名外交官，因為他們開車到維吉尼亞州一個祕密軍事基地。這是美國1987年驅逐兩名中國大使館職員以來，首次驅逐涉嫌刺探情報的中國外交官。美國官員指出，這件事顯示美國政府現在對中國疑似刺探情報的行為更加強硬。

該報道說，知情人士透露，這兩名外交官九月底跟他們的妻子一起開車到維吉尼亞州諾福克市附近，一個有特種部隊駐紮的祕密軍事基地，他們開到基地入口檢查哨，一名警衛發現他們無權進入後，依照標準程序，告訴他們開進門再迴轉離開，不過，外交官卻繼續往基地內部開去，被基地人員追捕，直到被消防車擋住去路才停下。中國外交官說，他們沒聽懂警衛的英文，只是迷路不是硬闖。

報道稱，美方研判，至少一名外交官是以外交官身分掩護的情報人員。美方懷疑他們無意中闖入軍事基地的說法，也不認為外交官的英文程度不足以聽懂警衛的話。美國一些官員認為，中國外交官是在測試基地的戒備嚴密與否，如果這兩名外交官能順利進入基地，中國大使館下次就會派更高階的情報官員來。

美國和中國先前都未曾公布此事。中國駐美大使館官員的兩個朋友說，有人告訴他們，被驅逐的兩名外交官當時在開車旅遊，無意中開到軍事基地。中國駐美大使館官員曾就美國驅逐兩名中國外交官的事，向美國國務院抱怨，並在一場會議上問到，國務院是否在報復中國指控美國外交官伊迪（Julie Eadeh）的事。中國國營媒體八月指控，美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪是香港反送中運動的“幕後黑手”，並公布伊迪的個人資料。

中國尚未驅逐美國駐中國外交官和情報人員作為報復。紐時說，這可能意味中國官方認為外交官做得太過分。知道中國駐美大使館人員反應的消息人士透露，使館人員對同事如此明目張膽相當驚訝。