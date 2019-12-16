美驅逐2中國外交官 中外交部促糾錯

中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上針對有關中國外交官由於涉嫌從事間諜活動遭到美方驅逐的提問時表示，美方的做法嚴重違背事實，中國已經就此向美方提出了嚴正交涉和抗議。美國是今年9月秘密將2名中國外交官驅逐。中國外交部今天敦促美國糾錯。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道說，中國對兩名中國外交官被美國驅逐提出交涉和抗議。中國外交部發言人耿爽星期一（12月16日）在例行記者會上針對有關中國外交官由於涉嫌從事間諜活動遭到美方驅逐的提問時表示，美方的做法嚴重違背事實，中國已經就此向美方提出了嚴正交涉和抗議。

報道稱，紐約時報星期天（12月15日）報道說，據知情人士指出，在兩名中國大使館官員擅自闖入一敏感軍事基地後，美國政府今年9月將他們秘密驅逐。6名了解這一事件的知情人士對紐約時報說，美國官員認為，其中至少一名中國官員是以外交身份做掩護的情報人員。報道說，這似乎是30多年來第一次有中國外交官因被懷疑從事間諜活動被驅逐。

據紐約時報的報道說，特朗普政府目前越來越擔心中國正在加強針對美國的間諜活動，認為中國對美國構成的威脅比任何其他國家都嚴重。

該報道說，耿爽星期一在記者會上回答有關提問時表示，中方強烈敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，保護中方外交人員依據“維也納外交關係公約”所享有正當權益。他還說，中方願意提醒美方，國家之間根據這項公約給予彼此外交人員工作便利和保障是建立在相互的基礎上。

紐約時報星期天在報道中說，這兩名中國外交官和他們的妻子企圖駕車進入位於弗吉尼亞州的一特種作戰部隊基地。在他們沒能出示進入基地的許可後，一名警衛指示他們繞基地大門掉頭離開。但中國官員沒有聽從這一指令，反而繼續進入基地，直到被一輛消防車攔住。 了解有關通報的消息人士對紐約時報說，中國官員說，他們迷路了，沒有聽懂警衛人員的英文指示，但美國官員則對此表示懷疑。

路透社星期一報道指出，熟悉這起事件的一名執法官員對路透社證實了紐約時報報道的準確性。