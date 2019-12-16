習普關係好 俄軍技仍遭抄襲

中國多年來一直是俄羅斯武器裝備的主要買家，但中方仿製後者的軍事技術是合作中面臨的主要難題。俄媒報道，俄國關注中國仿製其武器的情況，但因沒有申請及註冊國際專利而束手無策。有俄羅斯專家指中國從航空發動機至戰鬥機，甚至是防空導彈都在仿製，他舉例稱中國採購蘇35戰機的數量不多，正好反映其以仿製達到發展目的。專家指控中國95%武器有俄血統。

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據美國之音報道說，俄羅斯關注中國盜版仿製武器裝備。今年5月二戰勝利紅場閱兵綵排時，在莫斯科街頭的“鎧甲-S1”防空系統，俄羅斯在中國已發現這種武器的盜版。

俄羅斯關注中國盜版仿製武器裝備。有軍工和武器出口領域的主管人士認為，從航空發動機到戰鬥機再到防空導彈，中國都在仿製。但由於沒有國際專利申請和註冊，俄羅斯對此幾乎束手無策。

據該報道說，俄羅斯技術集團負責知識產權保護方面的負責人利瓦德內最近對媒體表示，中國大規模盜版仿製俄羅斯武器裝備，從航空發動機到蘇霍伊戰鬥機，從航母艦載戰鬥機、到防空導彈系統，再到便攜式防空導彈。他說，就連俄羅斯著名的“鎧甲”式導彈和火炮合一的近程防空系統在中國也看到了類似的盜版。

俄軍正在敘利亞戰場上積極使用“鎧甲”式彈炮合一近程防空系統。一些俄羅斯軍事分析人士注意到，中國在密切關注這種防空系統的性能和如何使用，中國媒體上也有“鎧甲”防空系統在敘利亞戰場上的許多報道。部署在敘利亞俄軍基地的“鎧甲”式防空系統曾多次擊落過無人機和其他飛行器的攻擊。

報道稱，俄羅斯技術集團目前控制絕大多數主要軍工企業，壟斷武器出口業務的國防出口公司現在也畫歸這家國有巨頭旗下。據俄羅斯技術集團負責知識產權保護方面的負責人利瓦德內說，外國仿製俄羅斯武器的情況非常複雜，僅最近17年內，就發現有500多起仿製盜版行為。俄羅斯在國外派駐有專家小組，專門追蹤盜版仿製行為。但利瓦德內認為。與西方主要軍火商重視知識產權保護相比，無論是俄羅斯國防部還是軍工企業，在國外都沒有專利申請註冊，即使發現了盜版仿製行為，俄羅斯僅能到此為止，無法對簿公堂，把盜版者告上法庭。

據該報道說，中國多年來一直是俄羅斯武器裝備的主要買家。但盜版仿製也是雙方在軍事技術合作中面臨的一個主要問題。最近兩、三年來，俄羅斯與中國的主要軍火交易項目包括蘇-35戰機和S-400防空導彈，但中國採購這些武器的數量都非常有限。據軍事分析人士赫拉姆奇辛認為，中國採購這些武器的主要目的還是離不開仿製。據赫拉姆奇辛說：“中國就是想仿製蘇-35戰機，因此中國的採購數量不多。正是因為中國有其他目的，為了仿製，中國才採購了最少批量的這種戰鬥機。”

俄羅斯軍工信使報曾發表長篇文章說，中國在蘇-27戰機的基礎上開發了殲-11B，在航母艦載機蘇-33的基礎上開發了殲-15，而轟-6轟炸機也來源於蘇聯的圖-16。從2012年起裝備中國軍隊的步兵主力戰車在外形上也讓人想到蘇聯和俄羅斯的兩款步兵戰車。中國的元級常規動力潛艇使用了俄羅斯的技術。

報道說，軍方主持的俄羅斯紅星電視台曾發表過長篇報道，一一列數從上個世紀50年代到今天，中國如何大規模仿製蘇聯和俄羅斯武器裝備，包括各種射擊武器、坦克和戰機等。報道說，目前裝備中國軍隊的武器裝備中，可以確信地說，95%都具有蘇聯或是俄羅斯武器血統。而中國在仿製一些武器裝備時，由於技術不過關，也破壞了蘇聯和俄羅斯武器可靠和質量好的信譽。報道認為，中國在蘇制米格-21基礎上仿製了殲-7戰機，而中國吃透相關技術走了20多年的漫長道路。許多俄羅斯軍事分析人士說，由於航空發動機技術複雜，中國的仿製並不順利，許多戰機發動機迄今仍然依賴從俄羅斯進口。

中國多年前曾試圖從俄羅斯採購在航母上起降的蘇-33戰機，但這筆交易夭折。中國後來從烏克蘭獲得了一架蘇聯遺留下的早期蘇-33戰機的原型機，因此大大幫助了中國殲-15戰機的研製。

據東網今天報道稱，俄羅斯武器被中國大規模抄襲，無專利權難追究。

該報道也指，中國有95%武器擁有俄國的血統，如在蘇27基礎上開發了殲11B、航母艦載機蘇33基礎上開發殲15等。由2012年起，中國軍隊的步兵主力戰車在外形上亦讓人聯想到俄羅斯的步兵戰車。而中國在仿製武器時因技術不過關，破壞俄制武器的信譽，另外中國因航空發動機技術太複雜，許多戰機發動機迄今仍然依賴俄羅斯進口。