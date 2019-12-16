習李齊挺林鄭 習近平提高聲調支持港警

香港特首林鄭月娥抵達北京述職。香港舉行的區議會選舉建制派潰敗後，中國中央政府顯示全力支持林鄭月娥。中國國家主席習近平與中國總理李克強今天分別會晤林鄭月娥。習近平加重語氣重申支持港警嚴正執法。消息指林鄭再次北京述職牽涉重組香港人馬。

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據中央社今天報道說，習近平接見林鄭，加重語氣重申支持港警嚴正執法。今天稍早，中國國務院總理李克強早上也曾接見林鄭月娥，期間表示北京中央肯定她處理香港修例風波所作的努力。

該報道說，中國國家主席習近平今天接見到北京述職的香港行政長官（特首）林鄭月娥。習近平說，希望社會各界人士共同推動香港發展重回正軌，也重申支持香港警方嚴正執法。

報道稱綜合本地電子媒體從北京發出的現場消息，習近平下午在中南海接見林鄭月娥時，作了以上表示。習近平在發言中也重申支持香港警方嚴正執法，在談到“嚴正執法”時更加重了語氣。

報道說，習近平在會晤中形容今年是香港“回歸”以來局面最為嚴峻複雜的一年，但指林鄭月娥面對各種困難和壓力，能夠堅守“一國兩制”原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。

據習近平說，林鄭月娥帶領特別行政區政府積極回應社會關切，採取一系列政策措施輔助企業、紓解民困，認真研究解決社會深層次矛盾問題，對她在香港非常時期顯現出的勇氣和擔當，中央充分肯定。

報道引述中國官方消息指，習近平又說，上月14日，他在巴西出席金磚國家領導人會晤時發表講話，表明了北京中央對香港局勢的基本立場和態度，也講了三個堅定不移，就是維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移、貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

他表示，北京中央將繼續堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，並希望社會各界人士團結一致，共同推動香港發展重回正軌。

據官方消息指林鄭月娥回應說，非常感謝習近平對香港近半年局勢的關心及對香港的指導，以及對特區政府及她本人在處理這麼大的危機中的信任和支持。

該報道說，中國國務院總理李克強早上也曾接見林鄭月娥，期間表示北京中央肯定她處理香港修例風波所作的努力。