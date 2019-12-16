郭美美道歉或又要出山了

據蘋果日報今天報道說，曾經在微博上炫富，並且扯上中國紅十字會的前網紅郭美美，今晚在微博上發布短片，向網民道歉。不過，中國網上即時投票，大部份網民都認為郭美美在事隔多年後才出來道歉，根查是為了復出舖路。

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據蘋果日報今天報道說，承認炫富郭美美髮片道歉，網民指為復出鋪路！曾經在微博上炫富，並且扯上中國紅十字會的前網紅郭美美，今晚在微博上發布短片，向網民道歉。

報道說，郭美美穿着白色毛衣拍攝短片，她對着鏡頭說：“我鄭重的對大家說聲對不起，這句話欠了大家很多年了。”她又稱炫富事件發生5年，她自稱過去是十分幼稚，並表示日後會用行動證明，“自己不是過去的郭美美”，當說到激動處，她流起眼淚來。

現年28歲的郭美美，2011年自稱“中國紅十字會商業總經理”，在網上炫富，引發軒然大波，網民不單質疑紅會的捐款去向，同時揭發郭美美涉及非法開賭。郭女之後被捕，2015年9月被判監5年，她在今年7月才獲釋。

報道引述中國媒體消息，郭美美出獄後樣貌大變，從以往的V臉大眼挺鼻，變成U型臉。出獄後她沒有工作，靠食老本過活，她更一度改名“郭宸溪”，並且積極減肥，讓下巴變尖、眼睛變大，重新出發。

該報道說，影片一出即時引發不少網民爭議，內媒進行的調查，問網民“如何看待郭美美的道歉”，52%網民認為這是她“復出的前奏”。