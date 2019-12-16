養豬錢景力超群雄 中國富豪大洗牌

非洲豬瘟衝擊中國豬價大漲，養豬概念股走揚，中國富豪名單也悄悄洗牌。在河南養豬的牧原股份董事長秦英林，公司股價近1年來漲了3倍，身家一舉超越小米雷軍、萬達王健林、京東劉強東。

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據中央社今天報道說，中國富豪大洗牌，養豬的秦英林擠下小米雷軍。中國富豪名單因非洲豬瘟衝擊悄悄洗牌，在河南養豬的牧原股份董事長秦英林身家一舉超越小米雷軍及萬達王健林。

該報道引述騰訊新聞消息，牧原股份2014年在A股上市，2019年初至今股價上漲3倍，由每股人民幣28元達到目前的82元，最新市值接近1800億元。10月底，股價一度超過100元，市值超過2100億元。

憑藉牧原股份的股價大漲，秦英林在2019年晉陞河南首富，秦英林家族在2019年富比世中國富豪榜上，以1174億元財富值排名第9，超越眾多來自網絡、地產和零售行業的明星企業家。被秦英林擠下的企業家包括融創孫宏斌、京東劉強東、蘇寧張近東、龍湖吳亞軍、小米雷軍、萬達王健林、百度李彥宏和字節跳動張一鳴等人。

報道稱，根據富比世排名，秦英林家族在2019年的財富是王健林（884億元）的1.33倍，是孫宏斌（707億元）的1.66倍，是雷軍的1.91倍，是張近東的2倍。儘管張一鳴由2018年的469億元成長到1146億元，也落後於秦英林家族屈居第10。

秦英林家族在2019年財富榜上的表現，還刷新了河南本土企業家在富比世的最高排名，並成為繼許家印之後第2名進入前10的河南籍企業家。據財報顯示，2019上半年，牧原股份凈利潤虧損1.56億元，年減98%，而前3季，凈利潤達到13.87億元，年增296%。秦英林直接持有上市公司股份達8.83億股，持股比例40.85%，家族持股比例達到60%。