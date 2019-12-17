中國國家電網重啟對外投資

中國國家電網(State Grid)已同意收購阿曼國有電力控股集團(Nama)旗下阿曼國家電網公司的49%股份，表明這家世界最大公用事業公司重啟收購大筆境外資產的交易。

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據英國金融時報今天報道說，中國國家電網重啟境外投資。消息說，中國國家電網同意買入阿曼國家電網公司49%股份，表明這家世界最大公用事業公司重啟大筆境外資產收購。

中國國家電網周一在一份聲明中表示，此次收購中國在這個中東小國遙遙領先的最大單筆投資，將推動中國的“一帶一路”倡議(Belt and Road Initiative)，後者是一項有爭議的1萬億美元計畫，旨在建設和投資歐亞大陸的基礎設施，一路延伸至歐洲邊緣。

這家總部位於北京的電力供應商未提供任何財務細節，但知情人士表示，該公司將支付約10億美元購入阿曼國家電網公司的股份。英國金融時報說，中國國家電網曾經是中國最積極的國家支持的境外投資者之一。

據路孚特(Refinitiv)數據顯示，2016年，中國國家電網進行了七筆全球收購，共計支出84億美元。那年，它同意買下巴西最大配電企業CPFL Energia的控股權，以及希臘電網運營商的可觀股權。該公司目前還在意大利、葡萄牙和澳大利亞運營網絡。當時，該集團的顧問視其為一家大型投資控股公司，計畫控制全球各地的電力公司。

該報道說，但從2017年開始，許多中國公司放慢了境外收購的步伐。境外對中國國有企業高調收購的審查變得更加嚴格，使他們很難在發達國家收購關鍵基礎設施。從2017年至2018年，國家電網的對外投資總計不到15億美元。根據路孚特的數據，在過去10年裡，中國企業總計在阿曼僅投資5000萬美元。

報道稱，此次對阿曼的投資是國家電網對境外交易“胃口”恢復的一部分，該公司今年迄今已進行五筆投資，共計支出約33億美元。

據報道說，中國國家電網將阿曼交易稱為中國“一帶一路”倡議的一部分。根據這一雄心勃勃的計畫，中國企業在多個發展中國家建造了亟需的橋樑和港口，但也受到分析人士的批評，被指讓窮國背上無法償還的債務。巴基斯坦的一些項目只是在中國政府的壓力下才得到推進。“一帶一路”倡議包括與中東國家達成的多項協議，其中包括計畫與科威特政府聯手啟動的一隻100億美元投資基金。伊拉克在9月宣布將加入該倡議。