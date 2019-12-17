中國新經濟藍皮書 競爭只及美國一半 罕諫政府要寬容

中國官方智庫社科院周二發布藍皮書稱，儘管中國新經濟指數在調查47國中位列第二，但新經濟的競爭力只約為美國的一半，兩國相比仍有較大差距，差距最大的三個領域是綠色化、創新能力和網絡化。

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據路透社今天自北京報道說，中國新經濟競爭力約為美國一半，中國智庫社科院罕見建議政府要寬容、不要撒胡椒面式監管。

路透社說，在這本中國產業競爭力報告（2019年）藍皮書中，社科院認為在推動新經濟發展過程中，中國的優勢是傳統產業基礎較好，可以通過實施“新經濟+”策略，實現推動傳統產業升級和促進新經濟發展的雙贏；以推進國內產業鏈重塑和促進公平競爭為著力點，打破發達國家在關鍵領域的控制力和引領力。

具體到政策建議上，藍皮書建議應該優化政府服務，深化“放管服”改革，對於新經濟要有寬容態度，對拿不準的不要隨便監管，避免撒胡椒面式的監管和過度監管。

據藍皮書說，“中國的新經濟面臨不平衡發展，中國在數字化和智能化領域具有較好的基礎和競爭力，但創新能力、綠色化和網絡化能力的發展相對滯後。”藍皮書稱，“中國新經濟的競爭力與美國相比仍有較大差距，在全球處於第二方陣。”

藍皮書課題組構建的新經濟指數包括創新能力、全球化、綠色化、數字化、網絡化、智能化等六個一級指標，其中，美國囊括了創新能力、綠色化、數字化、網絡化和智能化共五項指數的第一，全球化指數位列第七。

而反觀中國的新經濟競爭力，數字化和智能化位居第二，全球化和創新能力分別位居第四和第六，綠色化和網絡化分別在第15和第16位。

該藍皮書稱，整體來看，美國的新經濟競爭力在47國中處於絕對的優勢地位，中國的新經濟指數位列第二，但新經濟的競爭力約為美國的一半。

據路透社說，新經濟競爭力主要指互聯網、大數據、雲計算、智能機器人以及節能環保等產業的發展狀況和競爭力。

具體到分項指數來看，發現近年來中國全國創新能力指數出現下降趨勢，從2015年的5.6下降至2017年的4.2。藍皮書認為，這可能與國內外環境有關，受金融危機和從高速發展向中高速發展階段轉變的影響，企業壓力較大，投入創新的資金會受到影響。

據藍皮書認為，美國新經濟產業政策未來預計將繼續強化美國優先，將中國作為美國的“戰略競爭者“，而且會更加重視產業安全，採取多樣化手段加強對關鍵性技術的保護，也即是說對美投資會面臨更嚴格、更頻繁、更具針對性的審查限制，特別是在人工智能、虛擬顯示、半導體等敏感技術領域。