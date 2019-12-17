傳文樓火葬場秘移鄰鎮 播揚鎮萬人港式硬抗

香港抗爭精神輸出廣東茂名，文樓鎮市民上月底不滿政府以興建人文生態園為名征地，實際建設火葬場，展開港式大規模示威，最終鎮黨委書記李偉華“跪低”宣布永不在文樓鎮興建火葬場後，抗爭在短短4天落幕。蘋果日報今天報道說，昨日，在距離文樓鎮只有27公里的播揚鎮，傳出當地政府計畫將火葬場遷建當地，昨日開始引發當地逾萬人示威，200多名武警到場動用催淚彈鎮壓，今日傳出有年輕人被活活打死。播揚醫院今日向《蘋果》證實，至今約有40多名傷者送院救治。

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據蘋果日報報道，火葬場疑遷播揚鎮引爆萬人示威，武警射TG逾40傷傳青年被打死。

報道稱，播揚鎮何姓村民今日向《蘋果》表示，化州火葬場不能成功興建火葬場，當地市政府就選址到播揚鎮興建，“噚日佢哋挖好樁搞好基建，政府話喺????度建立污水處理廠，同農民講唔系做火葬場，後來政府就承認咗呢度做火葬場。”何先生指，昨晚民眾上街示威，約200多名武警出動向示威民眾投擲催淚彈，而民眾則是汽油彈還擊，據報打傷20多人，今早就傳出有年輕人被打死，“場面非常之勁！”

該報道說，目前，化州市民眾正在監察地盤動靜，有網民在微信群組內聲言：“絕對是不可能在化州內境內起火葬場的。”“合理示威遊行可以，打砸政府就過頭了！”

另有網民向《蘋果》爆料指，茂名繼文樓鎮火葬場之後，播揚鎮繼而成為戰場，當地政府想強行於播揚鎮建火葬場，而政府未有正面回應，到深夜時分，因特警傷人，有民眾流血倒地，又發生人踩人的慘劇，令到民眾怒氣衝天，“開始堆起鞭炮，石頭和扔水樽等雜物，一度點起鞭炮，哪裡有不公，哪裡就有反抗！希望繼文樓之後，播揚都能夠取得勝利！”

據報道說，網民不相信官方說法：“（化州市）麗崗當年說搞養老院其實是火葬場，合江說搞污水處理廠，也是火葬場，文樓鎮最近說搞生態公園，其實也都是火葬場，現在播揚說搞什麼污水處理廠，其實又是火葬場，其實都是一樣，當地政府對付各鎮反對的人民群眾，打擊民眾手段如出一轍，換湯不換藥，為什麼都是帶着欺騙隱瞞群眾為目的而偷偷做？”

報道稱，化州市政府今日澄清，茂名市建銀工程造價諮詢有限公司於今年1月的標書顯示，寶圩鎮、文樓鎮、江湖鎮、那務鎮、播揚鎮等5個鎮興建水質凈化廠，而已在良山茅坡坪嶺動工的播揚鎮污水凈化項目，則已在村民代表監督下回填基坑，承諾恢復原貌不再建火葬場，同時要求昨日汽油彈及實行打砸者自首。

蘋果日報說，《蘋果》記者聯絡播揚醫院，證實昨晚9時起有40多個傷者送到醫院，部份人傷勢嚴重。但對方指沒有死亡報告。