厄齊爾案 中國沒有點燃兵工廠火藥桶

中國對球星厄齊爾事件的反應不如NBA事件強烈，這是美國媒體對中國至此回應德國土裔球星厄齊爾批評中國在新疆政策以及穆斯林世界沉默事件的印象與評論。中國官方沒有顯出衝天怒火，對網絡評論也顯得少於扇火。中國外交部發言人耿爽甚至只是說厄齊爾被假新聞蒙蔽了眼睛，並歡迎他到新疆看一看。至此中國也沒有完全禁止阿森納以及英國全部球賽。

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據華爾街日報今天報道說，中國對球星厄齊爾事件的反應不如NBA事件強烈。相比休斯頓火箭隊總經理莫雷發表支持香港抗議者推文招致的強烈反應，到目前為止對厄齊爾事件的反應平靜得多。

阿森納球隊(Arsenal)幾周來已經危機四伏，遭遇一個世代以來最糟糕的賽季，而最讓這個英國足球俱樂部預料不到的就是其薪酬最高的一名球員公開抨擊中國。

所以厄齊爾(Mesut Özil)在社交媒體上向其4,500多萬關注者公開抨擊中國對待少數民族穆斯林的方式後，這個英格蘭足球超級聯賽(English Premier League, 簡稱：英超)俱樂部在幾小時內就匆忙做出反應。阿森納用中英兩種語言表示自身“不涉及政治”，盡其所能與厄齊爾的言論畫清界限。英超在目睹10月中國對NBA的憤怒回應後，選擇不表態。

華爾街日報說，然後他們等待事態發展。

據該報道說，不過與休斯頓火箭隊 (Houston Rockets) 總經理莫雷 (Daryl Morey) 發表支持香港抗議者推文招致的強烈反應相比，目前對該事件的反應平靜得多。到目前為止最主要的影響出現在周日，中國取消阿森納與曼徹斯特城足球俱樂部 (Manchester City) 比賽的轉播，中國球迷在網上抨擊厄齊爾。但沒有出現集中抵制厄齊爾或阿森納行動的跡象。中國電視台周末正常轉播了其他英超比賽。這一次，一些國有媒體甚至敦促保持克制。

報道稱，帶有民族主義傾向的《環球時報》寫道：“中國人要看清一點，厄齊爾這一次所做的完全是‘小醜式表演’，我們既要揭批他的那個帖子，也無需與他糾纏。在新疆問題上，那個帖子所能產生的只是一個表層的小熱鬧，並不會有什麼實際的影響。”這與官方媒體之前對莫雷、火箭隊和 NBA 的尖刻態度形成了鮮明的對比，儘管 NBA 在為莫雷發表觀點的權利進行辯護幾天前，曾採取審慎論調。

該報道說，土耳其血統的虔誠穆斯林厄齊爾特別指出了中國對待維吾爾人的方式，並指責其他穆斯林在這個問題上保持沉默。據人權組織和一個聯合國專家小組，在中國西北部的新疆地區，有逾一百萬維吾爾族人曾被拘禁。中國政府對這一數字表示異議，並表示新疆的一些人一直在參加職業培訓課程，這是更廣泛的去極端化工作的一部分。

但中國中央電視台 (CCTV) 和 PPTV 是唯一對阿森納採取懲罰性行動的媒體，而且都是低調進行。而與此同時，在莫雷發推文兩個多月後，NBA 與中國的業務依然前途未卜。CCTV 體育頻道沒有播出任何比賽，騰訊 (Tencent) 拒絕轉播火箭隊的比賽，基本將他們孤立起來。NBA 的處境和 10 月份差不多：不確定接下來會發生什麼。

而至於中國政府方面，外交部發言人耿爽對厄齊爾事件做出了唯一的公開回應，周一他被直接問及此事。耿爽稱：“他似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，被一些不實之辭影響了判斷；我們也歡迎厄齊爾先生有機會到新疆走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則，就會看到一個‘不一樣’的新疆。”

據報道稱，上述更為克制的反應表明，中國官員無意再打一場像 NBA 事件那樣規模的戰役，那次紛爭只是放大了面向美國觀眾的對香港抗議活動的報道。

華爾街日報說，儘管如此，中國敏銳地知道厄齊爾的周邊事務面臨著很大的風險。中國是英超電視轉播權的最大國際買家，當前的三年合同價值 7 億美元。阿迪達斯 (adidas AG ADS, ADDYY) 既是阿森納的球衣製造商，也是厄齊爾的個人贊助商，該公司將中國視為一個關鍵市場。多年來，阿森納一直試圖吸引中國球迷。自 2011 年以來，阿森納足球俱樂部已經三次前往中國參加季前巡迴賽，該俱樂部在微博 (Weibo) 上擁有 500 多萬粉絲，最近還計畫在中國開設阿森納主題的連鎖餐廳。令人意外的是，一直堅稱自己“不涉及政治”的阿森納選擇對厄齊爾的言論做出回應，與之形成對比的是，之前另一名球員貝列林 (Hector Bellerin) 在 Twitter 上明確表示要在英國大選中對首相約翰遜 (Boris Johnson) 投下反對票後，該俱樂部卻保持沉默。

據報道稱，上周末，阿森納俱樂部再次拒絕就厄齊爾發表的言論進一步置評。目前看來，該俱樂部還沒有覺得有必要這樣做。阿森納俱樂部的所有者是 Stan Kroenke，他旗下的資產組合包括 NBA 丹佛掘金隊 (Denver Nuggets) 和美國職業橄欖球大聯盟 (NFL) 洛杉磯公羊隊 (Los Angeles Rams)。在 NBA 風波中，NBA 球星詹姆斯 (LeBron James) 曾公開批評莫雷，而此次事件中英超的其他球星在這個問題上保持沉默，在英國國內，對厄齊爾的支持聲也很少。

在 NBA 風波中，莫雷的不當言論立即引發了觀看火箭隊比賽的球迷們的關注，與之形成對比的是，幾乎沒有外在跡象表明，周日在阿森納酋長球場 (Emirates Stadium) 觀看比賽的球迷在乎厄齊爾的立場。看台上沒有任何標誌，球迷們對他的態度與往常沒有什麼不同。有少數球迷對他發出噓聲，更多地是因為對他在場上的平凡表現感到失望，而不是因為其他事情。在這場在中國無法觀看的比賽中，厄齊爾上場 60 分鐘，大多數時間的表現並不引人注目。