自稱習近平之刀的名檢察長貪腐落馬

中國反腐縱深發展引起國際媒體關注，朝鮮日報說，2012年，被任命為中國吉林省檢察長的楊克勤（62歲）5年間調查了超過5千起公務員相關犯罪案件，被譽為“吉林老虎”。自中國國家主席習近平執政以來，他還參與了前政治局常委周永康、重慶前市委書記薄熙來、河北前省委書記周本順等最高層官員的腐敗調查。近日，這個自詡為“習近平之刀”的男人卻因為涉嫌腐敗而受審。

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據朝鮮日報報道說，習近平用來打倒薄熙來的人物因涉嫌腐敗遭起訴。2012年，被任命為中國吉林省檢察長的楊克勤（62歲）5年間調查了超過5千起公務員相關犯罪案件，被譽為“吉林老虎”，近日，這個自詡為“習近平之刀”的男人卻因為涉嫌腐敗而受審。

報道引據中國最高人民檢察院15日稱，楊克勤最近因涉嫌受賄被拘留起訴。據中國媒體報道稱，楊克勤涉嫌收受礦山等私營企業的錢財，並存在買賣官職的行為，損害了司法機關公信力。據悉，他的妻子和檢察機關中的親信也遭到起訴或接受調查。

該報道稱，中國再次加快了與腐敗的鬥爭。今年截止到9月份，在全國監察機關接受處分的省部級（部長、副部長）幹部31人，廳長、局長級幹部3千餘人。較與去年同期（省部級39人，廳長、局長級2,500餘人），高層公務員的人數大幅增加。有分析認為，在貿易戰爭和經濟增長放緩等複雜的國內外局勢下，中國領導層試圖通過反腐敗運動以獲得人民的支持。

報道注意到中媒也連日來報道了與腐敗相關的事件。包括海南省委某副局長記錄200多次性交易的95冊“性愛日記”，家庭財產達200億元的“中國第一富豪法官”海南省高級人民法院副院長張家慧張家慧賄賂事件等。