因華為 德國政壇疑吵翻 聯合政府裂縫大了

德國剛剛顯示定調啟用中國華為參加德國未來5G建設，聯合執政的大黨社民黨又傳出考慮禁止華為進入德國5G戰略規畫，這使得脆弱的德國基民盟為主的聯合執政陷入困境。中國加大對德國施壓，中國駐德國大使威脅拿德國在華汽車比照報復。

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據路透社今天報道說，德國社民黨考慮禁止華為參與5G服務，執政聯盟緊張關係或加劇。

該報道說，德國社會民主黨(SPD)周二將決定是否採納一項可能禁止中國華為參與5G服務推出的提議，這將令該黨與德國保守派總理默克爾的聯盟關係變得更加緊張。默克爾的左右翼聯合政府希望加強對電信設備供應商的技術認證和審查，但堅稱不應將任何國家或供應商排除在外。但默克爾的謹慎做法面臨來自自家政黨及其執政夥伴社民黨議員的批評。批評她的人表示，默克爾的謹慎做法是因為擔心中國會報復在華大舉投資的德國企業。

該報道說，社民黨和保守派議員上周同意了一項計畫，該計畫將增加華為參與德國5G移動基礎設施建設的難度。

報道稱，據路透社見到的這項提案規定，如果某些國家“無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操縱或間諜行為，”那麼這些國家的供應商就“絕對要被排除在網絡之外，無論是核心還是外圍網絡”。但在政府表態反對後，德國社會民主黨議員決定周二就該提案進行內部表決。保守黨議會黨團領導人Ralph Brinkhaus周一表示，正在進行密集討論，以找到所有利益相關方都能接受的解決方案。

據路透社說，德國所有電信運營商都是華為的客戶，他們已經警告稱，禁用華為可能延遲5G網絡的開展。