大馬申要南海專屬經濟區 中國反對

馬來西亞據報上周向聯合國提交了一份意見書，尋求在有爭議的南海北部畫出馬來西亞的專屬經濟區，引來中國表示抗議。

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據東網今天報道說，馬來西亞向聯合國申請於南海畫專屬經濟區引華反對。中國與部分東盟國家在南海有主權爭議。

報道說，馬來西亞據報上周向聯合國提交了一份意見書，尋求在有爭議的南海北部畫出馬來西亞的專屬經濟區，引來中國表示抗議。另針對中國石油勘探船在越南專屬經濟區內逗留了數月之久，越南當局周二（17日）回應，稱希望中國明年在南海能表現出克制。

該報道稱，根據《聯合國海洋法公約》，任何國家都可在距其海岸線最多200海里處主張專屬經濟區，而中國聲稱對南海的大部分區域擁有主權，每年更有價值超過3.4萬億美元（約26.48萬億港元）的貨物通過南海運輸。報道指，馬來西亞在上周四（12日）提交的文件中表示，在其專屬經濟區之外，還有一些地區可能存在主權主張重疊的情況。

報道引述中國常駐聯合國代表團發給聯合國秘書長古特雷斯的外交照會稱，中方認為馬來西亞的申請是嚴重侵犯了中國在南海的主權、主權權利和管轄權，並強調中國在南海擁有歷史性的權利。目前馬來西亞當局、中國駐馬來西亞大使館及中國外交部尚未就報道作出回應。

據該報道說，，據英媒報道，中國石油探勘船和護衞艦今年七月進入越南專屬經濟海域數月，引發越南抗議中國侵犯主權後，越南副外長阮國勇在新加坡的東南亞研究所一場演講中，表示中國在南海的活動令人非常擔憂，且會帶來威脅，“不只是越南，其他國家都感到在未來可能遭到威脅”。據他又指，希望越南明年出任東盟輪任主席國時，中國會克制在南海的活動，並稱其他東盟國家並非支持中方的行動，只是沒有用同樣方式抗議。