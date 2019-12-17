媒體評林鄭北京行 習近平促收拾香港爛攤子

香港特首林鄭月娥在“反送中”風波持續下，前往北京展開任內第3次述職行程。她周一向中國國家主席習近平及國務院總理李克強述職，獲中央表示充分肯定。不過對比過往會面的情況，習近平及李克強的神情明顯較為嚴肅，欠缺笑容，而向李克強述職的地點亦由以往的中南海紫光閣，改為人民大會堂香港廳。據光華網認為，這些微妙變化都引來外界不同猜測，例如中央對林鄭是否已不耐煩。

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據光華網今天報道說，上京述職獲肯定，但中國要林鄭收拾“爛攤子”。中國中央政府認為香港的亂局仍未平息，要求林鄭收拾好“爛攤子”。

該報道說，有港媒評論稱，接近中國中央政府消息人士指出，這次述職，中央領導人的信息與之前變化不大，都是“肯定”、“支持”特區政府，以及提出“任務”，就是“止暴制亂”、“回復正軌”。中央認為香港的亂局仍未平息，要求林鄭收拾好“爛攤子”。在區議會選舉建制大敗後，建制派內部都有強烈意見，認為特區政府需要進行人事變動，以挽回民意。消息人士表示，中央並非不考慮人事問題，但香港目前的首要任務仍是平息亂局，在亂局未平的情況下，任何人事變動都是言之過早。

這次林鄭向李克強述職，地點由中南海改為人民大會堂，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，總理是行政長官的正式負責對象，參照四中全會時通過的《決定》，此舉有機會希望令特首述職變得更制度化、規範化、程序化，凸顯上下級的關係，以體現特首須向中央負責的原則。人民大會堂接見明顯更加正式，但他不敢推斷做法會否恆常化。至於神情凝重的問題，劉兆佳認為習近平是想表達中央嚴正的立場，“在目前外國勢力挑戰下，騷亂持續，又怎會高興呢？”

據劉兆佳分析，習近平的講話除讚揚林鄭堅守底線，亦重提巴西講話時的3個“堅定不移”，這番話不會只針對香港，反而顧及整個國際政治環境因素。他說，面對美國與西方勢力在台灣、西藏及新疆等地製造混亂，想壓抑中國崛起，習近平的說話代表中央態度強硬，不滿內外敵對勢力夾攻挑戰“一國兩制”底線，即是挑戰中國對港主權、危害國家安全及想奪取中央在港管治權。

報道稱，對於習近平又再一次以國家領導人的身份，堅定支持香港警隊嚴正執法。劉兆佳指，中央非常清楚反對勢力的戰略是意圖瓦解警隊來奪取政府管治權，因此絕不容許任何人打擊警方團結性及削弱其執法能力。他認為，在這場牽涉國家主權、治權及安全的硬仗，中央沒有任何妥協及讓步的空間，港府只能配合。