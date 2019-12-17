專家指習近平破格拔擢眾上將 習家軍儼然成形

中國國家主席，中央軍委主席習近平任命新一批上將引發關注。台灣媒體引述專家分析指，習近平打破慣例，於一年內再次晉陞諸多上將，使得目前解放軍“正戰區級”的上將職務均為根正苗紅的“習家軍”。

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據台灣上報今天報道說，習近平破格拔擢，習家軍儼然成形。該報署名文章認為，習近平打破慣例，於一年內再次晉陞諸多上將，使得目前中共“正戰區級”的上將職務均為根正苗紅的“習家軍”。

該報道說，2019年將結束時，自2019年7月31日，時隔不到5個月，於12月12日下午4時50分左右，中共中央軍委主席習近平，再度頒發今年第二次晉陞上將命令狀，本次總共有7位中共將領獲得晉陞上將。加上此前7月31日的10名上將，中共今年總共有17名新科上將軍銜。今年12月第二波晉陞的名單如下：

東部戰區司令員何衛東、東部戰區政治委員何平、南部戰區政治委員王建武、北部戰區司令員李橋銘、火箭軍司令員周亞寧、戰略支援部隊司令員李鳳彪、軍事科學院院長楊學軍。何衛東上將（東部戰區司令員），62歲，江蘇人，曾任江蘇省軍區司令員，上海警備區司令員及上海市委常委。何平上將（東部戰區政委），62歲，四川人，中共十九大代表、十九屆中央委員，曾任西部戰區副政委兼政治工作部主任。王建武上將，（南部戰區政委），61歲，河南人，中共第十九屆中央委員，曾任軍委政治工作部副主任。李橋銘上將，（北部戰區司令員），58歲，河南人，中共第十九屆中央委員，曾任北部戰區陸軍司令員。周亞寧上將，（火箭軍司令員），62歲，河北人，中共第十九屆中央委員，曾任火箭軍副司令員。李鳳彪上將，（戰略支援部隊司令員），59歲，河北人，中共第十九屆中央委員，曾任空降第15軍軍長，中部戰區副司令員兼參謀長。楊學軍上將，（軍事科學院院長），56歲，山東人，中共第十九屆中央委員，第九屆全國人大代表，曾任國防科技大學校長。

據該報對解放軍2019年第二次晉陞上將人員分析：解放軍晉陞上將的條件為：任正戰區職務滿兩年、升中將滿4年。由上表可知，按照晉陞條件，只有1員楊學軍合格，何平、李橋銘及周亞寧等3員僅合乎一項正戰區職務滿兩年的條件，其餘何衛東及李鳳彪等2員均未達晉陞條件。

該報說，值得注意的是，此前於12月8日中共中央軍委辦公廳印發《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉陞有關政策的通知》，於新華社的報導指出：“構建軍銜主導軍官等級制度為指向，通盤考慮不同職級、不同類型軍官軍銜晉陞政策調整，從指揮管理類軍級以上軍官這個重點切入，分步組織、壓茬推進，逐層逐級理順軍銜級別與職務等級對應關係，為軍官法修訂實施提供示範引領和實踐支撐。”，這份新的《通知》，似乎即是為此次習近平打破慣例，於一年內再次晉陞“習家軍”的上將們所做的鋪墊，使得目前中共“正戰區級”的上將職務均為根苗正紅的“習家軍”，未來值得持續觀察。