或涉鼓吹建滿洲國指控 芬蘭王展北京遭拘

旅居芬蘭從事博士後研究的環保學者王展，10月返回中國被警方以“煽動顛覆國家政權罪”刑拘。有消息指他疑似因為鼓吹“滿洲獨立”被中共鎖定。消息沒有確定王展是否仍然擁中國籍。

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據中央社今天報道說，旅外學者王展返回中國被捕，疑鼓吹滿獨被鎖定。

旅居芬蘭從事博士後研究的環保學者王展，10月返回中國被警方拘留，“拯救公民王展”推特帳號16日發文並附上一張瀋陽市公安局發出的拘留通知書。該報道說，推特帳號“拯救公民王展”今天中午回復中央社提問表示，王展是因為“私人原因”冒着極大風險返回中國，不排除是受到誘捕或遭威脅下不得已而為之。具體逮捕原因，官方並未詳細說明，但已向其家人表明是“國安下轄重大團夥案件”。

報道綜合媒體消息，雖然台獨、港獨較為知名，但滿洲獨立、滿洲復國類似運動與組織由來已久，成員多為日本人、東北人，且近年拜網絡之賜有明顯擴散，引發中共當局關注，今年已陸續拘捕多名鼓吹滿獨的中國籍公民。

“拯救公民王展”16日發文並附上一張瀋陽市公安局發出的拘留通知書表示，王展是為公義及鄉土發聲的公民，就職於芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）的環保學者；2019年10月15日入境中國時被中國警方逮捕，並被羅織以“顛覆國家政權”罪名，目前被拘押在瀋陽市第一看守所。

“拯救公民王展”稱，王展是一位為“鄉土自由”發聲的思想者，一位被中共喪心病狂羅織罪名的學者。

據芬蘭氣象研究所官網簡介，王展2007年畢業於南京大學生物系，2010年取得中國科學院植物研究所生態學碩士，2016年拿到澳洲蒙納許大學（Monash University）氣象學博士。其後在韓國延世大學進行博士後研究；再赴芬蘭氣象研究所從事博士後研究迄今，已離開中國多年。

該報道說，王展被刑拘的消息傳出後，推特帳號“牆國網絡觀察”發文稱，王展回中國被捕疑似與他是劉仲敬的粉絲且鼓吹滿洲獨立有關。中國旅美作家劉仲敬是反中華民族、漢族主義者，去年11月曾發表“大蜀民國獨立宣言”，自稱為大蜀民國臨時總統。據該宣言稱：“大蜀民國斷絕我國與共產國際恐怖組織或所謂中華人民共和國的一切關係，以包括但不限於戰爭權力在內的一切必要手段保衛我國的主權和我國人民的財產與自由。”

據報道說，劉仲敬今天轉推王展被捕消息，並稱“芬蘭政府責無旁貸”。

推特帳號Shanghai Nation Independence（上海獨立建國）也發文稱，“滿洲愛國者”王展是他的舊友，是劉仲敬思想體系最早的支持者和推廣者。王展早已移居海外多年，但他忽視了中共和中國人全方位無死角的網絡監控，赴大陸探親時自投羅網；也有可能是匪諜利用他情感上的弱點，誘導入網。該文章並呼籲任何公開過自己立場的“上海民族黨”及其同儕的成員，請不要回頭。

報道稱，上海民族黨主張“滬獨”，反對中國大一統，去年在美國登記成立。