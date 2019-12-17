湖南操場埋屍16載 引高層震怒冤案今開庭

今年6月中國公安打黑專項運動起獲的16年前湖南懷化新晃“操場埋屍案”（鄧世平被殺案），今天在當地法院起訴過堂。共10多人涉案受刑事指控。此前共產黨內部已經對涉案黨員及官員19人處以黨紀處分。

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據聯合早報稍早報道，湖南新晃“操場埋屍案”17日開庭，杜少平被控六宗罪。報道引述中國官方媒體消息，湖南省懷化市中級人民法院定於今天（17日）9時在懷化市鶴城區人民法院第一審判庭公開開庭審理“操場埋屍案”。

據懷化中院相關公告，懷化市人民檢察院提起公訴，指控被告人杜少平犯故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪。

報道指中國官方的澎湃新聞今年6月曾報道此案，披露新晃縣公安局在掃黑除惡專項行動中獲取一個16年前的命案線索，警方順藤摸瓜最終在新晃一中跑道內挖出一具遺體，專案組抓捕了杜少平等10餘人。

報道引據懷化中院相關公告，懷化市人民檢察院提起公訴，指控被告人杜少平犯故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪，被告人羅光忠犯故意殺人罪，被告人姚才林、楊華、楊松犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人江少軍、王紅、成珊、楊天豪犯尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪，被告人楊澄犯尋釁滋事罪，被告人宋峙霖犯聚眾鬥毆罪，被告人王文、楊德勇犯非法拘禁罪，被告人張仕傑犯聚眾鬥毆罪一案，2019年12月17日9點開庭審理。

報道稱，據央視新聞今年11月26日報道，歷史積案新晃“操場埋屍案”（鄧世平被殺案）已經徹底查清，杜少平及其同夥羅光忠被依法逮捕，並以涉嫌故意殺人罪被提起公訴；該案涉及的黃炳松等19名公職人員分別受到開除黨籍、開除公職等相應黨紀政務處分，其中10人因涉嫌犯罪被依法逮捕並移送審查起訴；杜少平涉惡犯罪團夥13名成員被依法逮捕並提起公訴。