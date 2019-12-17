林鄭月娥述職排座次也要凸顯習核心地位

中國官媒這次特別報道了林鄭月娥進京述職的幾個細節，其中一個是場次安排，林鄭月娥述職，習近平16日在中南海瀛台會見。“習近平坐在長條會議桌的中央，左手側是一同聽取彙報的中央領導，林鄭月娥坐在右手側”。

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官媒特意指出，這樣的場地安排始於2015年，之前，港澳特首進京述職是與領導人並排而坐的。

據說這樣“更加規範，更加莊重”，更好地體現了中央和特別行政區的關係。這種說法表面上說得過去，但問題出在習執政後的某種趨向性。

為什麼習近平執政後就要強調這種細節？大約不這樣就不能突出“兩個擁護”，就不能突出習近平的“核心地位”。這一細節似凸顯習掌權後愈來愈嚴重的獨裁化傾向，以及大權獨攬的特性。

林鄭月娥述職也得到總理李克強的會見。這次李克強會見林鄭月娥與以往不同，特意把會見地點選在了人民大會堂而不是中南海。林鄭月娥2017年、2018年述職時，習近平都是在中南海瀛台會見，李克強則在中南海紫光閣會見。中南海與人民大會堂都是中共重地，但是前者是重地的重地。

這次李克強搬出了中共禁地中南海，有分析認為倒不是李克強有意慢待林鄭月娥，而是李克強似乎被降格。

其實，說李克強被降格，習近平執政第二年就已發生，李克強這個總理的地位遠遠不能跟他的前任溫家寶、朱鎔基等人比，這是遭到強人習近平排擠的結果，而且本來屬於總理一手抓的經濟，現在也是由韓正、劉鶴等人與李克強一道“分享”。

這件事對習近平來說，也沒什麼不正常，如同改換林鄭月娥特首的座位一樣，體現了“核心”和“圍繞核心”的關係。

據指前任中共總書記胡錦濤也在人民大會堂會見過一次進京述職香港特首董建華，那是2003年年底，董建華試着在香港推動23條立法激起大規模反抗，被迫撤回後，引發北京不滿，2004年胡錦濤在澳門要董建華“查找不足”，董建華次年以身體原因於3月只好辭職。

董建華辭職的事被一些分析人士稱作“董建華下台模式”，有人甚至比附林鄭月娥，指董建華下台模式或重現，至少這一次習近平“充分肯定”了林鄭月娥，不會有董建華模式，習如此肯定林鄭，顯然是因為林鄭月娥幾乎完全按照他的指令行事的緣故。

習近平給林鄭打滿分無奈還是無知

香港示威尚未停，香港特首林鄭月娥進京述職，受到中國國家主席習近平，總理李克強“充分肯定”。習近平特別獎賞林鄭“在香港非常時期，顯現出的勇氣和擔當”。這讓之前懷疑北京可能要撤換林鄭月娥的猜想，暫時落了空。

習近平認為林鄭在“香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年”，恪盡職守，“做了大量艱苦工作”。李克強則表彰林鄭“迎難而上，殊為不易”。給人的感覺，完全是“你辛苦了”式的慰問。

但是，香港自六月份以來這樣的局面，是誰造成的呢？習近平，李克強不會不知道。林鄭強行推動『逃犯條例』修例，啟動香港反送中風暴。導致全港百萬人上街，他們要求撤銷修例，林鄭在經過三個月猶豫後，終於撤銷修例，但是為時已晚。經歷了雨傘運動失敗慘痛教訓的香港泛民派提出了更廣泛的民主要求，其中核心的兩條就是要求調查警方在這次風潮中的濫權及暴力；要求北京落實承諾，讓港人直選特首和直選立法會代表。五大訴求，缺一不可，但是北京不答應，香港人示威了半年多，日前民主派取得了讓北京始料不及的地方選舉的壓倒性勝利，但是示威還在繼續，港人的訴求還沒有落實。

林鄭月娥對香港今天的形勢負有巨大的責任，美國通過『香港民主與人權法案』『新疆人權法案』都與反送中有巨大關係，習近平在香港嚴重挫敗，在國際上成為眾矢之的，都和香港事件有重大關係，為什麼習近平還要“充分肯定”特首林鄭月娥呢？

網上有人分析，林鄭月娥向習近平述職，習對林工作的評價似乎是滿分，這就反映了香港問題為何得不到解決的根本原因：林鄭月娥的執政指令全部來自習近平，習近平頑固不化，香港問題就無法解決。

換句話說，習近平高度肯定林鄭月娥，差不多是在肯定自己。香港反送中，參加人數之眾，持續時間之久，都沒有引起習近平的任何反思。反而認為香港反送中是少數暴徒在運作，已經引發香港人民的普遍反感，地方選舉時，中共最高層預估建制派會大勝，民主派會一敗塗地。據指人民日報等官媒已寫好建制派大勝的預稿，結果跌破眼鏡。

官方輿論相信了自己製造的“暴徒亂港說”，結果自己掉進了自己製造的陷阱，習近平不相信北京就控制不了香港，步步緊逼，香港特區政府只能淪為傀儡的地步。修例為什麼拖了3個月之久才被迫撤銷，是因為北京不讓撤，林鄭月娥很願意坐在火山上，把這個被人民包圍的特首寶座坐到底嗎？北京還沒有打算撤掉她，為什麼？林鄭月娥是習近平在香港的化身，撤了林鄭月娥，影響習近平的光輝形象，所以就這麼“充分肯定”林鄭月娥，一直肯定到不能肯定下去的時候。