港府：基本法答允港人的普選須是中國特色的民主

香港將最終由一人一票選出行政長官，這是基本法賦予港人的權利，不過根據港府有關官員的詮釋，這個普選辦法需要同時按照全國人大常委的解釋。換言之，所謂的普選香港特首，其實就是富有中國社會主義特色的普選，脫不開人大常委在2014年的8.31決定，即中央有權審核特首候選人的資格，從而符合國務院港澳辦主任張曉明日前撰文所指的，特首必須要得到中央信任。

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根據人大常委的8.31決定，特首在交由港人一人一票普選之前，候選人將仍舊沿用提名委員會產生辦法、限制特首候選人人數、候選人均須獲提委會過半數支持等。由於這個決定被指違反普選原則，封殺港人爭取真普選的意願，終於引發大規模示威及持續79天的雨傘運動。而由於建制派內部協調出現嚴重疏漏，8.31決定在香港立法會表決時，有多名建制派議員缺席而導致議案最終未獲通過。

香港政制及內地事務局局長聶德權16日在立法會政制事務委員會上發言時指出，由“一人一票”普選行政長官和立法會全部議員，是基本法訂下的最終目標。社會就政改展開的討論，需要有法理基礎，並在平和、互信的氛圍下，以務實的態度進行。特區政府會審時度勢，按照基本法及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

由於人大的8.31決定與港人或甚至普世所承認的普選相去甚遠，“真普選”一直是港人爭取的目標，從雨傘運動至今年反政府運動中所提出的五項訴求，亦包括了這個要求。

港府對普選特首一方面在施拖字訣的同時，另一方面卻快馬加鞭務求所謂的“國歌法”在本屆立法會期間完成三讀。聶德權說，全國人大常委會已於二○一七年十一月將國歌法列入基本法附件三，香港特區政府因此有憲制責任在香港實施國歌法。

聶說：“我們其實已在2019年月向立法會提交國歌條例草案，立法會其後成立的法案委員會在2018至19立法年度經過17次會議及超過50小時的討論後，已於5月24日完成有關審議工作，並於6月28日向內務委員會作出報告。特區政府會在2019至20立法年度就國歌條例草案恢復二讀辯論，以期儘早通過國歌條例草案。

香港社會對國歌法的立法不少人持有反對意見，目前未悉這股反對力量能否造成另一場反政府的運動。當林鄭月娥倉促推出逃犯條例修訂案時，港府亦未料到社會會出現如此力度的反彈。