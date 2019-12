港府東施效顰全球登廣告挽形象惟前線警察幫香港“倒米”

香港人譏諷香港前線警察為“毅進仔”,意思是他們在香港讀書成績差考不上正規大學,只能就讀所謂的“毅進”課程,因以得此綽號。日前就有一群前線警察可能因對本身英語水平差劣,竟乾脆用廣東話嘲諷一名外國女記者不懂廣東話,還說“呢度系(這裡是)香港,講廣東話”,又喝罵她“唔識聽(聽不懂),叫行家幫忙翻譯”。這兩名警察義和拳“上身”用廣東話喝罵外國女記者整個過程,被演藝學院學生會編委會記者拍攝到。

更為諷刺的是,香港政府為了挽救國際聲譽,學習早前示威者的做法,在全球報章刊登全版廣告,聲稱香港仍是個自由開放的城市。但光是這些前線警察的行為,恐怕再多的廣告也只是徒然。

香港政府星期一在華爾街日報、金融時報以及澳洲人報章刊登全版廣告,聲稱香港仍然是個“好客,自由的社會”,儘管之前歷經了半年多的反政府示威以及動蕩。廣告聲稱香港就算面對自1997回歸之後最嚴峻的政治危機,但基本條件仍然強勁。

廣告聲稱“我們將迎難而上(It’s been tough but we will soldier on),經濟跌了少許,但我們將強力反彈”。

整版廣告一片藍色,非常“藍調”,說文解圖的白色字體嵌入一片藍海,似乎欠缺生動和特出,與早前示威者在全球報章刊登多樣化的廣告,香港似乎更像是一個第三世界的城市。

上述遭到警察用廣東話“吐糟”的該名外國女記者,根據報道,因她之前曾踏出馬路,遭警員斥罵著她返回行人道,當時警員用廣東話說:“10秒之前,你企出行人道,你要返上去。”當女記者表示聽不懂時,這名認為廣東話已經成為全球語言的警察說:“唔識聽,搵(找)行家翻譯啦。”在旁聽得懂廣東話的記者嘩然,“咁即系點呀?(這什麼意思?)”

兩名警察用廣東話在洋記者面前為大中華文化吐氣揚眉之後,即大喇喇的轉身離開。

“毅進仔”在這半年多的“平暴”事跡中,經常英文出洋相。據蘋果日報報道,9月22日,有防暴警在沙田撤離時,突然轉身以英語要求跟隨拍攝的記者,與他保持“10 Mile(10英里)distan(ce)距離”,當再被記者追問,方澄清是指“10米”,原來是錯把英哩當公尺;10月1日,防暴警在銅鑼灣不由分說推撞記者,一名外籍記者多次要求警員按法例展示其編號時,警員卻支吾以對,不知所雲,最後與同袍施施然離開。

這群前線警員並非是中國大陸二、三線城市的公安或城管,他們是一個自詡為國際金融中心的前線執法者,英文程度之低劣可說是貽笑大方。

他們不只英文差,連中文程度也令人吃驚。身為警察公共關係科總警司的謝振中在記者會斥示威者“草‘管’乘客生命”,連草菅人命這句普通成語也不懂,念成“草管人命”。如果幽默一點,或許謝總警司的確是實話說漏了嘴(Freudian Slip),香港的人命確實由政府這群草包來管。

當日同場出席記者會的“有組織罪案及三合會調查科”高級警司李桂華也搶着要自曝其醜,斥責示威者“‘悔’辱國旗”,將侮辱的“侮”讀錯為後悔的“悔”。她的中文老師可能真的很後悔,教出了這個侮辱他名聲的學生。

香港警察對年輕的大學生下手特別重,攻打大學校園特別起勁,或許是心理補償作用,進不了大學之門,做不了大學生,就乾脆打進大學的校門,就乾脆嚴打大學生,甚至連中文大學校長段崇智也照樣吃他們的催淚彈。

一個自認為是國際金融中心的所謂亞洲都市,就由這群“毅進仔”維持法治。