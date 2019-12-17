炒非洲豬瘟賺錢 中國官方發文嚴打

在中國豬肉價格因非洲豬瘟擴散而暴漲的情況下，有中國犯罪組織涉嫌散播非洲豬瘟病毒。據悉，截止到目前為止，中國已有1億頭豬因ASF而被宰殺。隨着豬肉供應的減少，今年11月份豬肉價格同比上漲110%。中國官方發文要求嚴打炒弄非洲豬瘟病毒犯罪。

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據聯合早報今天報道說，中國農業農村部要求嚴厲打擊“炒豬團”。中國農業農村部今天就11月份生豬生產形勢舉行新聞發布會，農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員王俊勳回應“炒豬團”相關提問。

報道引據澎湃新聞報道，近期媒體報道個別地方出現“炒豬團”現象，主要是一些團夥通過向養殖場戶投放丟棄的死豬，製造和傳播養殖場發生疫情的輿論，誘使養殖場戶出現恐慌性拋售，再大幅壓低生豬的價格，從而達到“炒豬”牟利目的。

王俊勳表示，上述“炒豬”行為涉嫌違反《動物防疫法》，嚴重影響非洲豬瘟防控工作正常開展，嚴重破壞生豬生產秩序，嚴重損害養殖者的合法權益。為了有力打擊和防範上述“炒豬”行為，保障生豬養殖業生產安全，農業農村部印發了《關於打擊和防範“炒豬”行為保障生豬養殖業生產安全的通知》。

據朝鮮日報報道，中國犯罪組織散播非洲豬瘟牟取暴利。報道引述香港《南華早報》消息，在中國豬肉價格因非洲豬瘟（ASF）擴散而暴漲的情況下，中國犯罪組織涉嫌散播非洲豬瘟病毒。據悉，截止到目前為止，中國已有1億頭豬因ASF而被宰殺。隨着豬肉供應的減少，今年11月份豬肉價格同比上漲110%。

據南華早報消息稱，中國犯罪組織利用國家性的災難牟取暴利。他們先是到農村地區散布“非洲豬瘟正在周邊地區擴散”的謠言。然後引導信息匱乏的農民，在豬被宰殺之前以低價出售給他們。甚至有報道主張稱，他們在村子周圍堆積豬屍體或者利用無人機向豬農戶投擲了被非洲豬瘟污染的物質。據推測，他們的目的是助長農民的恐懼心理，促使他們把豬賣掉。

犯罪組織的目的是牟取錢財。據報道稱，以低價向農民收購豬的犯罪組織再以每頭1000元的利潤出售給批發商。據報道稱，為了將其偽裝成正常接受檢疫的豬肉，他們還花錢購買了偽造的檢疫證書。

報道引述消息說，非洲豬瘟對豬是致命的疾病，但並不會傳染給人類。即使食用了被感染的豬肉也對人體無害。但如果突破了檢疫網則難以防止疫情擴散。