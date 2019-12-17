習總訪澳如臨大敵港澳大橋增安檢站傳運油車不準上路

中共領導人習近平18日至20日訪問澳門三天出席回歸20周年慶典，並主持新一屆特區官員就職宣誓儀式，澳門方面安保如臨大敵，香港保安局局長周末秘密到訪大陸公安在港珠澳大橋增設的安檢站，據稱是協助澳當局安保工作；澳門立法會議員區錦新則形容澳門對入境人士審查之嚴格，相信是恐怕香港勇武示威者混入澳門向習總直接抗爭，澳門的燃油和瓦斯公司更要求用戶在17日前訂購，因之後三日當局嚴禁載有易燃物品車輛在市面行走。

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香港保安局長李家超在事前事後均無公布的情況下，秘密到訪大陸公安在港珠澳大橋東人工島所增設的安檢站，該處正是日前一名港人被指遭到大陸方面扣押“送中”的地點。李家超秘訪人工島的行程卻被蘋果日報所踢爆，保安局事後回覆該報查詢時證實，李曾到訪東人工島，主要是了解有關澳門回歸安保工作的安排，但拒絕透露其他細節。中共領導人習近平將在這個月19日澳門回歸20周年訪問這個前葡萄牙殖民地三天，並主持澳門新一屆特區政府官員的就職宣誓。

李家超秘訪東人工島，政府新聞處周六和周日發出的新聞公報和相片，均沒有提及，事件亦未見傳媒報道。只有經蘋果日報查詢後，保安局才承認確有其事。

根據報道，在習近平訪問澳門期間，大陸公安在港珠澳大橋東人工島增設安檢站，有港人周六在安檢站接受檢查時，目睹香港保安局局長李家超同在人工島上視察。保安局回覆查詢表示，證實李周六曾到訪港珠澳大橋東人工島，以了解有關澳門回歸安保工作的安排。至於李家超訪問時曾與哪些官員會面，以及曾否討論有港人疑在安檢站“被送中”，局方指“有關細節不便透露”。

報道引述澳門立法會民主派議員區錦新指，澳門近日加強入境安檢安排，嚴格程度史上首見。他周六晚（14日）從香港返澳時，在香港經過一重安檢，入境澳門時亦要接受特別安檢，排隊檢查行李，“平時進入澳門一般都是直行直過，除非有特別才會抽查，香港更加奇怪，入香港境不用安檢，出境反而要安檢，還動用金屬探測器那些東西。”他相信，澳門當局表現緊張，與習近平周三至周五（18至20日）訪問澳門“百分百有關係”，加上香港社會的勇武抗爭，澳門官員擔心有人乘習總赴澳之機直接抗爭。

區又透露，澳門當局“紮曬馬（嚴陣以待），步步為營”，而且他還收到消息指澳門的油公司和石油氣公司均呼籲民眾趕在周二（17日）前訂氣入油，“可能政府不準載有油或者石油氣的車當日在馬路行走”，批評做法擾民，“大老闆（中央當局）沒緊張，小老闆（澳門官員）寧願做多，好過做少，做過龍（矯枉過正）”，令澳門市民對習近平赴澳的歡迎程度大減，“你來就是，葡國總統兩年前都來過，一樣周（滿）街走。”

對於香港往澳門的金巴（專線行走大橋的巴士）乘客疑受到人面識別系統檢查，甚至被拘留，區錦新指，有關安檢屬新安排，但澳門立法會對有關安排不知情，亦不清楚是否長期措施，但指大陸公安如在大橋上的內地範圍使用人面識別系統檢查旅客，澳門方難以干預，“這樣做沒必要，（澳方）都無可奈何”。他又認為，做法會再減低港人到澳門的意欲，“很多香港人都當澳門同大陸一樣，來不來是香港人自己決定，如此多人不能到境，有些香港人覺得還差過大陸。”

至於上周五在人工島被強行“送中”的港人，他的兒子日前向澳門及香港警方報警被拒，昨天（15日）再前往澳門及珠海尋親，被珠海公安當局告知沒有其父的出入境紀錄，惟有暫時回港。香港警方15日傍晚表示，案件列作失蹤人口。但跨境巴士業界透露，被帶走的香港乘客不止一人，估計已有“三幾個”。