華為:西班牙5G核心要銳減華為設備

西班牙電信首席技術暨信息官Enrique Blanco稱，該公司計畫在核心的歐洲新一代移動通信網絡中大幅減少使用中國華為公司的設備。西班牙電信在西班牙和德國等關鍵市場的核心4G網絡仍完全依賴華為設備，但根據公司新策略，這種情形到2024年將會消失。

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據路透社今天報道說，西班牙電信將在核心5G網絡中大幅減少華為設備的使用。西班牙電信是歐洲第四大電信集團，其採用5G技術的電信基礎設施中最敏感部分的設備將向多家不同的提供商進行採購。

報道稱，由於美國政府對華為實施出口禁令，選擇網絡設備製造商成為政治上的棘手問題，但Blanco表示，該公司調整設備使用“純粹是技術性決策”。

截至目前，西班牙電信在西班牙和德國等關鍵市場的核心4G網絡仍完全依賴華為設備，但根據公司新策略，這種情形到2024年將會消失。

Blanco稱，網絡中的各層使用不同提供商的設備有助於確保服務的安全性，但華為設備不能很好地集成到這樣的網絡之中。Blanco表示，“如果所有核心部件來自同一個供應商，那麼一個部分出問題導致整個網絡癱瘓的可能性就很高，”Blanco表示，西班牙電信沒有見到有證據支持美國總統特朗普關於華為設備不安全的說法。

據Blanco表示，“我們沒有存在後門的證據...我們每天都在監控，”他說，指的是設備存在漏洞從而允許中國監視其他國家。

儘管如此，保護數據是做出採用多家供應商決定的一個推動因素。

這樣一來，Blanco表示，“任何供應商，不管屬於哪個國家，都不會擁有系統的全部信息”，Blanco還稱，西班牙電信將繼續購買華為的射頻和天線，這些設備在成本中佔到很大比例。