消失已久的薄熙來之子薄瓜瓜有了消息，加拿大『環球郵報』報道，薄瓜瓜在加拿大鮑爾集團做商業分析師。父母雙雙入獄後，當時在哈佛大學讀書的薄瓜瓜被視為是“倖存者”。

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薄氏父子動態之所以還有人關心，大約身為重慶市委書記、企望入常的薄熙來遭他提拔的重慶副市長兼公安局長王立軍反水，墮入秦城大獄一事“太離奇”，他自己還在服刑，至今習近平親信陳敏爾領導的重慶官場還得遵照習近平指示肅清薄王孫餘毒。

薄熙來的兒子薄瓜瓜當時在美國留學，只因她母親谷開來寵子，昏頭之下，竟然毒殺英國商人，王立軍作為親信，反而去向薄熙來賣關子，稱英國商人被殺之事有疑點，遭薄耳光，並調離公安局長，只當副市長，王立軍知道大勢已去，躲進成都美國領事館，釀成中共高官反水重大事件，美國不為他提供避難條件，王立軍被中紀委接走，遂揭出谷開來殺人案，薄熙來本來有爭權的野心，卻因王立軍事件完蛋。父母下獄後，薄瓜瓜成了“流浪兒”。

最新的關乎這父子倆的動態是，現年32歲的薄瓜瓜在加拿大鮑爾集團股份有限公司PCC做分析師已有兩年半時間，他通過一個實習計畫加入該公司。

『環球郵報』引述分析稱，鮑爾公司僱傭薄瓜瓜是為了保持和中共權貴的關係。有人認為，薄瓜瓜與紅二代及紅三代的聯繫，在中國仍然擁有很大的人脈，但這種說法很令人生疑。該報援引香港中文大學林和立教授分析，鮑爾集團公司僱傭薄瓜瓜“有點令人吃驚”。薄熙來曾經與習近平爭奪領導權，“我認為PCC不想樹立一個僱傭習近平主要敵人之一的兒子的形象。”

由於習近平上台以來又重新走上了薄熙來當年在重慶的那套“紅歌路線”，而且黨內許多不滿者私底下老拿習跟薄比較，覺得習不如薄。還有說法稱，至少薄比習開化，這讓習更加警惕。

鮑爾公司是40多年前最早進入中國的西方投資者之一，多年來一直與中共權貴保持着關係，“包括與薄熙來家族的關係”。

現在秦城坐牢的薄熙來，父親薄一波，中共元老，曾任中顧委常委，在逼迫胡耀邦下台一事上起到重要作用。他的兒子薄熙來也曾是中共接班梯隊中的一員。11月24日，薄熙來的二姐薄潔瑩去世，薄熙來還委託家人送了花圈，花圈輓聯上書“親愛的二姐永遠想念”字樣，引發一番聯想。

據親北京媒體多維報道，薄熙來雖然身在獄中，與外界尤其是家人的聯繫並未中斷。鄧小平的女兒鄧楠，劉少奇之子劉源等紅二代，也送了花圈悼念故友。他們之間的關係，似乎並未因為薄熙來的入獄受到影響。