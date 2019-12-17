韓國悄悄引進全球鷹 平壤北京料光火

韓國當局悄悄引進美國4架全球鷹無人駕駛偵察機，原本應當於今天舉行抵達儀式，卻因天氣問題而延後儀式。此一變化或正中韓國當局下懷，媒體稱韓國不想大事聲張購進全球鷹，原因是朝鮮等批評。全球鷹議案由盧武鉉時擬定，樸槿惠時拍板。中國外長王毅剛剛訪問韓國，未知是否批評談及全球鷹案。

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據朝鮮日報今天報道稱，文在寅政府看朝鮮臉色偷偷引進全球鷹。此前有消息說本月11日，據稱在韓半島上空進行作戰飛行的高空無人偵察機“全球鷹”。

報道引據16日消息稱，韓國軍方當局決定不公開即將從美國引進的高空無人偵察機“全球鷹”相關內容。言下之意，不僅引進全球鷹的相關活動，連移交日期也不會公開。對於這一方針，軍方內外有言論稱：“繼引進F-35A後，引進偵察機也要看朝鮮的臉色。”

據悉，全球鷹1號飛機原定於17日移交韓國，但由於天氣等原因推遲。軍方有關人士稱：“軍方已經決定不會先行出面告知全球鷹抵達韓國”，“這是出於監視、偵察資產隱秘性的考慮。”

該報道說，但韓國軍方內外有批判聲稱，對全球鷹相關內容一律不予公開的決定是源自於對朝鮮的低姿態。全球鷹可以在距離地面20公里的高空，利用雷達和紅外線探測裝備等，識別地面30厘米大小的物體，作戰半徑為3千公里，可24小時監視韓半島全境。這就意味着對朝監視網變得更加嚴密，朝鮮可能因此表現出敏感的反應。

該報道稱，全球鷹系盧武鉉政府時期推進的引進計畫，在樸槿惠政府時期確定引進。截止到明年年初，韓國政府將投入8,800億韓元（約合人民幣52.63億元）預算購入4架全球鷹。軍方對隱形戰鬥機F-35A的相關事項閉口不談，戰力部署也以非公開的形式進行，但今年3月的首個交接儀式發布了報道資料。空軍計畫於17日上午在清州基地以非公開的形式舉行F-35A戰力部署活動。