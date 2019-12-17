香港人權法真格的 環球時報高管赴美申請拒簽了

香港人權與民主法案據指確實開始讓不少人不舒服，美國總統特朗普當地時間11月27日簽署《香港人權與民主法案》，法案生效後，親共媒體及代理人正成美國制裁對象。繼《文匯報》及《大公報》等香港親共媒體記者入美也被限制後，中國官媒《環球時報》的新媒體部主任郝珺石16日在微博上自曝，他申請美國簽證也被拒絕了。

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據自由時報今天報道說，香港人權法案又發威！《環球時報》高管自爆美簽被拒。此前儘管北京提出強烈批評，但美國總統特朗普仍在11月27日簽署已獲美國國會表決通過的《香港人權與民主法案》。該法案生效後，親共媒體及代理人正成美國制裁對象。繼《文匯報》及《大公報》等香港親北京媒體記者入美也被限制後，中國官媒《環球時報》的新媒體部主任郝珺石16日在微博上自曝，他申請美國簽證也被拒絕了。

該報道說，郝珺石在微博上出示美國駐華大使館的拒簽通知書，該通知書表示，郝珺石不具備申請非“移民簽證”的資格。郝珺石沒有提供此次訪美行程後不得不回國的證明。據該通知書還說，這次的拒簽不可以上訴，但可以選擇其它時間重新申請。如果決定重新申請，還必須提交新的申請表、照片和費用。

自由時報說，《環球時報》一向反美，而且屢被控替中共當局進行造假宣傳。郝珺石申請美簽被拒，也成為網民揶揄的對象。一名網民說：“職業？ 環球時報編輯 你被拒簽了，下一個。”還有人諷刺說：“你以為香港人權法和新疆人權法是吃素的？”

該報道說，此前，香港建制派也瘋傳親共巨富、中國全國政協常委，也是星島新聞集團主席兼大股東的何柱國，日前遭美國扣押拒絕入境，300億港幣資產恐遭凍結。不過何柱國加以否認，13日對香港大律師霍嘉志在YouTube《升旗易得道》的頻道中的相關指控，提出毀謗告訴。