一國兩制的“怪胎”澳門比大陸更大陸

國際信貸評級機構惠譽這個月16日將澳門主權評級的前景觀望從“平穩”調低至“負面”，理由是澳門與中國無論在金融、經濟以及社會政治的關係越來越密切。在此之前，香港的美國商會會長和主席在毫無理由下被澳門拒絕入境，他們當時正計畫出席澳門的美國商會一年一度的舞會。遭到澳門閉門羹的還有好幾名最近在香港選舉中得勝的民主派區議員。到了最近，準備到澳門採訪回歸20年的香港記者，也陸續有人被拒入境，其中更包括事前已獲澳門批准採訪的“紅頂商人”馬雲旗下的南華早報記者。

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澳門近日來經常在毫無理由下拒絕外人入境，較中國大陸猶有過之，或許是因為領導人到訪而提高警戒的過度敏感，但事實上澳門特區政府對北京的指示和交待的任務，往往提早超額完成，與香港這個同一實踐一國兩制的特區比較，顯然更得到北京的歡心。

例如澳門早在10年前已經就基本法23條完成立法，但同樣要為基本法23條立法的香港，到了今天連個影兒都不見。不但如此，澳門甚至連基本法沒有規定的任務，也往往搶先完成，例如即將卸任的澳門特首崔世安去年已經成立一個維護國家安全委員會，同時全面加推相關立法和措施，包括制訂網絡安全法，試行“天眼”監控系統人面辨識功能，擴大司法警察局權限至涵蓋國家安全並大增人手。

但反觀香港，連基本法賦予的責任至今還未動手，更遑論成立什麼國安委了，特首林鄭月娥炮製了一個逃犯條例修訂，以為稍為可以向北京有個交代，但孰料觸發香港自回歸以來最大的政治風波，最後還要落得一個撤回修例的下場。

對澳門這個比大陸更大陸的城市，根據境外傳媒包括路透社等報導，中央領導人將論功行賞，甚至有意扶植它成為足可取代香港成為中國另一金融中心。

身為澳門特區的民主派立法會議員蘇嘉豪告訴蘋果日報，當局設立國安委就是出於完成北京下達的政治任務，對香港立下示範作用，其政治意涵遠高於應用價值：“國安法現階段不是用來執法，其存在價值是令人們的自我審查心態更強烈。例如有市民或團體為一些本地社會事務發聲，都有人會善意提醒說：‘已立了廿三條，要小心點’。它就好似頭上的一把刀，可能一世也不會砍下來，但懸在頭上已經足夠。”

更令人擔憂的是，報導指出，澳門還提出因應網絡安全法實施而修改法例，擴大負責刑事偵查工作的司法警察局職權，明確將與網絡安全和國家安全的犯罪列入司警局的專屬職權。司警局將新增保安廳、國家安全情報工作處、國家安全罪案調查處、恐怖主義罪案預警及調查處等特定附屬單位，總人手擬由目前的1266人，增至7年後的1600人。

蘇嘉豪批評，當局以保障調查重大犯罪警員的“人身安全”為由，建議負責國家安全案件調查的司警可豁免公布任用名單，恐怕將形成“秘密警察制度”，而當局試驗人臉辨識“天眼”鏡頭亦有侵犯隱私權之嫌：“市民最擔心當局會否因為新增人臉辨識功能而建立大型資料庫，有齊全澳60多萬居民、以至入境旅客和外勞的資料，然後在一個畫面就可以搜尋到特定人士。”他謂當局一直不肯承諾不會建立相關資料庫，質疑試行人臉辨識監控欠缺現行澳門“天眼”法例的授權，準備在立法會提出當局此舉屬無效且違法。

報導又引述澳門時事評論員黃東表示，每年對外公布召開兩次會議的國安委運作黑箱作業，而在國安委成立僅一年多後，澳門就推出一系列打壓公民權利的措施：“既然官方一直說澳門很安全，為什麼要搞到全澳幾千個天眼監控？又要增設人臉辨識？那筆錢怎樣花根本無人監管，但肯定的是我們的自由正在溫水煮蛙不斷被剝奪，惡法構成的潛在心理威脅越來越大。”他又指在北京眼中一國兩制在澳門成功落實，因為澳門經濟依賴博彩業和內地自由行旅客，造成民眾容易被收編而“聽話”，但這套模式難以在香港複製。